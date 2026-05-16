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Sóller estalla contra la DGT por el caos circulatorio que colapsa la carretera de Palma

El Ayuntamiento considera prioritario afrontar esta situación con urgencia ante las importantes retenciones que se registran en esta vía

Largas retenciones de camino a Sóller.

Largas retenciones de camino a Sóller. / Joan Mora

Joan Mora

Sóller

El Ayuntamiento de Sóller ha expresado su preocupación ante la falta de respuesta por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) a la solicitud de reunión remitida a principios de este mes para abordar la problemática de congestión que afecta a diario a la carretera que conecta Palma con el Port de Sóller. El consistorio considera prioritario afrontar esta situación con carácter urgente ante las importantes retenciones que se registran en esta vía, especialmente en los accesos al municipio.

Según fuentes municipales, las dificultades de movilidad y las largas colas que se producen de forma habitual generan molestias tanto a residentes como a visitantes, incidiendo directamente en el funcionamiento cotidiano del municipio y en la calidad de vida de la ciudadanía. La situación, aseguran, se ha ido agravando progresivamente y requiere una actuación coordinada entre administraciones para encontrar soluciones eficaces que permitan mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad vial.

Inquietud municipal

Desde el consistorio recuerdan que la regulación y gestión del tráfico en esta infraestructura dependen de la DGT, motivo por el que consideran imprescindible mantener una reunión de trabajo con el organismo estatal. Sin embargo, lamentan que, hasta el momento, no hayan recibido respuesta alguna a la solicitud enviada hace semanas, una circunstancia que ha incrementado la inquietud municipal ante la ausencia de actuaciones inmediatas.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha reiterado nuevamente la petición de este encuentro, insistiendo en la necesidad de actuar con urgencia ante una problemática que, según remarcan, preocupa tanto a la administración local como a la ciudadanía.

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Finalmente, el consistorio ha asegurado que continuará reclamando la colaboración y las actuaciones necesarias para mejorar la movilidad y lograr una circulación más fluida y segura en uno de los principales accesos al valle.

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