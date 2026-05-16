Manacor se suma por primera vez al festival internacional de divulgación científica más grande del mundo, el 'Pint of Science'

El festival internacional de divulgación científica más grande del mundo, el Pint of Science, llega a Manacor. De la mano da Unidad de Divulgación y Cultura Científica (UDCC) de la UIB, cuatro Investigadores nacidos o vinculados a Manacor explicarán su trabajo al público de su propia ciudad en un ambiente informal y accesible para todo el mundo: en un bar.

Esta cita de ‘ciencia de kilómetro cero’ será el próximo lunes 19 de mayo en el Brusca Brewpub, a partir de las 19 horas.

Pint of Science nació en 2013 en el Reino Unido con una idea sencilla pero revolucionaria: sacar la ciencia de las universidades y llevarla a los bares y espacios públicos. El nombre es un juego de palabras con la "pint", la unidad de volumen del sistema imperial inglés. Once años después, el festival se ha expandido a más de 400 ciudades de más de 25 países en cinco continentes, celebrándose de manera simultánea durante el mes de mayo. Todos los participantes son investigadores en activo.

En Mallorca, el festival celebra su sexta edición, y este año da el salto a la Part Forana por primera vez. Manacor se estrena así en un circuito global donde ya figuran ciudades como Londres, París o Buenos Aires.

Los ‘manacorins’ Catalina Amadora Pomar Oliver hablará sobre los microARNs y los mensajes de la leche materna; Mariona Pascual Peñas abordará la neurociencia cognitiva de la lectoescritura; Andreu Sansó Rosselló expondrá aplicaciones de la ciencia de datos a la economía, el turismo, la salud y la arqueología; y Sebastià Capó Bauçà cerrará la noche con una pregunta aparentemente sencilla: qué comen las plantas.

Mientras Manacor debuta, Palma vuelve a acoger el festival por sexta vez, consolidándose como plaza habitual de Pint of Science en el Estado español. La capital se distribuye a lo largo de tres jornadas, 18, 19 y 20 de mayo, y en dos escenarios: el Intergalactic Bar y el Espai Suscultura.

El domingo 18, el Intergalactic Bar abre la programación con Enrico Castroflorio hablando sobre la química del pensamiento y la relación entre grasa y cerebro; Manuel Jiménez García disertará sobre cómo cuidar el hígado para proteger la mente; y Sophie

Bernard Lacombe y Ana Valle Cabello hablarán de la huella que deja la nutrición en los primeros mil días de vida. En paralelo, el Espai Suscultura acogerá a José Manuel Cañizares González con una charla sobre cómo viajan las especies exóticas; y a Sara Díaz Moyá que describirá la microbiología que protege el día a día. Beatriz Guijarro González hará un recorrido por el mundo de las cigalas, las gambas y los nombres científicos.

El lunes 19, el Intergalactic Bar retoma la programación con Andrés Arona Villén sobre la respuesta reproductiva de la posidonia oceánica tras una intensa ola de calor; Alicia V. Perera Castro hablará del manual de supervivencia sobre los musgos, y Paula Martone Montero dará una mirada antropológica al útero artificial. El martes 20 cierra el festival con tres charlas sobre salud mental: Carolina Sitges Quirós disertará sobre la observación de las emociones en tres dimensiones; Jordi Jornet Plaza sobre el peso de la edad y el sexo en la depresión, y Rubén Herzog hará reflexionar sobre el uso de la medicina psicodélica para la salud mental.

Todas las sesiones comienzan a partir de las 19 horas y la entrada es gratuita.