La Fira Medieval de Capdepera se consolida como una tradición en la isla

La Fira Medieval de Capdepera ha vuelto a confirmar su peso dentro del calendario de ferias de Mallorca con una elevada afluencia de visitantes durante el viernes y el sábado, a la espera de la jornada dominical. Ni siquiera el fuerte chaparrón caído en la noche del viernes, que obligó a cancelar conciertos y la tradicional Nit de Foc, consiguió frenar el ambiente festivo, que se prolongó hasta bien entrada la madrugada.

En esta vigésimo sexta edición, la muestra cuenta con un total de 147 puestos, donde los asistentes pueden encontrar una gran diversidad de productos. Aunque el número de artesanos ha ido disminuyendo con los años, estos siguen presentes y aportando valor añadido a la feria, con participación incluso de representantes llegados desde Eivissa y las Islas Canarias.

Uno de los grandes protagonistas continúa siendo el trabajo del palmito, una tradición profundamente arraigada en Capdepera y Artà. Las madones de sa llata y entidades como la Associació Art de la Pauma han vuelto a mostrar su labor, contribuyendo a preservar y difundir este oficio tradicional a través de exposiciones y demostraciones.

Entre los puestos más emblemáticos destaca también el de las Herbes de Can Planetes, que mantiene su carácter solidario destinando toda su recaudación por la venta de hierbas dulces artesanales a causas benéficas, consolidándose como uno de los espacios más apreciados por el público.

La programación ha estado marcada por una intensa actividad cultural y de ocio, con actuaciones musicales, espectáculos de circo y animación en las calles y plazas del municipio. Todo ello en un entorno único como el recinto amurallado del castillo de Capdepera, que ha servido de escenario para representaciones, mercado y visitas al museo de la llata, ubicado en la casa del gobernador.

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Un año más, la recreación del medievo ha llenado de vida, cultura y visitantes el municipio gabellí, reafirmando el éxito de una feria que ya es tradición en la isla.