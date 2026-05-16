Mercados populares
Éxito de participación en el Mercat de Primavera de sa Cabana
Vecinos y visitantes disfrutan de una jornada familiar con artesanía, actividades infantiles y comercio local en la plaça Bartomeu Riera
La plaça Bartomeu Riera de sa Cabana se ha llenado este sábado de familias y actividad con motivo de una nueva edición del Mercat de Primavera, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Marratxí que ha reunido durante toda la mañana a vecinos y visitantes en torno al comercio local, la artesanía y las propuestas familiares.
Desde primera hora, el mercado ha registrado una gran afluencia de público, consolidándose como una de las citas de dinamización social y comercial más destacadas de la primavera en sa Cabana. Los tenderetes de productos artesanales y comercio de proximidad, junto con la ludoteca infantil, los cuentacuentos, la carretilla de helados y las diferentes actividades familiares, han creado un ambiente festivo y participativo.
Uno de los elementos más valorados por los asistentes ha sido la nueva estructura de sombra instalada recientemente por el Ayuntamiento en la plaça Bartomeu Riera. La instalación, que permanecerá de forma fija durante todo el año, ha permitido mejorar el confort del espacio y facilitar el desarrollo de actividades al aire libre incluso durante las horas de mayor calor.
El alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, ha destacado la excelente respuesta vecinal y el ambiente vivido durante toda la jornada. "La gran acogida que ha tenido este mercado de Primavera demuestra que los vecinos quieren espacios vivos, cómodos y pensados para compartir en comunidad. Hoy hemos visto a familias disfrutando, comercio local trabajando y una plaza llena de vida", ha señalado.
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