El sector del transporte pide medidas para mejorar la seguridad entre autocares y ciclistas en la Serra de Tramuntana

La Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) ha iniciado contactos con las administraciones competentes para abordar las dificultades de circulación y seguridad vial que afectan a los conductores profesionales del transporte discrecional de viajeros en diferentes carreteras de la Serra de Tramuntana.

La preocupación ha sido trasladada por la Asociación Empresarial del Servicio Discrecional de Viajeros de Baleares, presidida por Rafael Roig, quien también ostenta la presidencia de la FEBT. La patronal advierte de determinadas situaciones que se producen en vías especialmente transitadas por ciclistas y autocares, sobre todo durante los meses de mayor afluencia turística.

Entre los puntos más sensibles señalados por el sector figuran carreteras de elevada complejidad viaria como Sa Calobra, Sóller, Lluc, Pollença y Formentor, donde la convivencia entre distintos usuarios de la vía requiere, según la Federación, una mayor coordinación y medidas que favorezcan una circulación más segura, ordenada y respetuosa.

Situaciones de riesgo

Rafael Roig ha explicado que los profesionales del transporte discrecional vienen detectando maniobras y conductas que, en algunos casos, dificultan la circulación y pueden generar situaciones de riesgo tanto para los conductores como para los pasajeros. Por este motivo, la FEBT considera necesario abrir una línea de trabajo conjunta con las administraciones implicadas.

En este sentido, la Federación ha solicitado reuniones con la Jefatura Provincial de Tráfico, competente en materia de circulación y seguridad vial, y con el Consell de Mallorca, titular de buena parte de la red viaria insular. El objetivo es trasladar la situación actual del sector y estudiar posibles actuaciones dirigidas a mejorar la seguridad vial, reforzar la concienciación y garantizar el cumplimiento de las normas de circulación en estas carreteras.

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La FEBT ha reiterado su voluntad de colaborar de forma constructiva en todas aquellas iniciativas que permitan favorecer una mejor convivencia entre los distintos usuarios de la carretera y contribuir a reducir las situaciones de riesgo en la Serra de Tramuntana.