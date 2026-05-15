Retrasada a octubre la demolición del cine Fantasio de Sóller para construir once viviendas sociales

El Govern retrasará hasta el mes de octubre los trabajos de demolición parcial del antiguo cine Fantasio, donde construirá dos bloques que albergarán once viviendas sociales. Los trabajos estaban previstos a partir del mes de junio, pero el Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) ha decidido aplazar estas obras hasta octubre para minimizar la afectación sobre el tráfico rodado en la calle de Sant Jaume.

Tal y como avanzó este medio, el Govern prevé invertir medio millón de euros en los trabajos de demolición parcial del edificio y en el apuntalamiento de las fachadas y otros elementos estructurales que se preservarán con la construcción de las viviendas sociales. Sin embargo, estas obras requieren cortes de circulación en Sant Jaume durante un periodo de seis meses, dos de los cuales supondrán un cierre prácticamente total debido a la peligrosidad de los trabajos y de las estructuras que deberán montarse para sujetar la fachada principal y la parte del edificio que se conservará. Además, la obra implicará ocupar la plaza de Antoni Maura para depositar allí los escombros y los materiales de obra.

Ante los problemas que supondría cerrar Sant Jaume en plena temporada turística y de máxima circulación de vehículos por el centro de Sóller, el Ayuntamiento y el Ibavi han acordado retrasar el inicio de los trabajos hasta otoño, con el objetivo de reducir las molestias a conductores y peatones.

Viviendas de protección oficial

El histórico edificio del antiguo cine Fantasio de Sóller iniciará a partir de octubre su transformación definitiva con un proyecto de demolición parcial y estabilización estructural a cargo del Ibavi. Esta intervención, valorada en casi medio millón de euros, es el paso previo necesario para la construcción de once viviendas de protección pública y un espacio cultural polivalente en la planta baja. El inmueble, que data de 1935 y permanece en desuso desde 1984, presenta actualmente un estado de ruina que hace urgente esta actuación para garantizar la seguridad del entorno.

El proyecto apuesta por una demolición selectiva que permitirá conservar la fachada principal y los elementos de mayor valor histórico, mientras se vaciará el interior de la estructura, incluyendo el antiguo patio de butacas y las cubiertas deterioradas. Las obras se ejecutarán en tres fases progresivas para minimizar los riesgos, utilizando complejos sistemas de apuntalamiento y túneles de seguridad para proteger a los operarios y a los edificios vecinos. Asimismo, se ha previsto una gestión sostenible de los residuos y medidas para reducir el impacto acústico y ambiental en el centro urbano.

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Esta iniciativa supondrá la primera promoción de vivienda social en Sóller en más de dos décadas, respondiendo así a la grave crisis habitacional que sufre el municipio. Una vez finalizadas las tareas de consolidación y vaciado, se levantarán dos bloques de viviendas que integrarán parte de la memoria del antiguo cine, como algunas de sus butacas originales.