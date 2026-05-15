El PSOE exige una comisión de investigación por la compra de un hostal de Peguera a una sociedad vinculada a un exedil del PP

El PSOE de Calvià, en la oposición municipal, reclamó este jueves la creación “inmediata” de una comisión de investigación sobre el proceso administrativo que siguió el Ayuntamiento en la compra del Hostal Colón de Peguera y del Hotel Teix de Magaluf, para demolerlos y habilitar en su lugar espacios públicos.

Los socialistas reaccionaron de esta manera a la información publicada por este diario, según la cual el Consistorio compró por 1,2 millones de euros el antiguo alojamiento turístico de Peguera a una sociedad vinculada a un exconcejal de Urbanismo del PP en el municipio.

Esta formación consideró “imprescindible abrir una investigación política” sobre ambos procesos, que se desarrollaron al mismo tiempo con un coste total de unos seis millones de euros, incluyendo la compra y las tareas de demolición, que se realizaron a finales de 2025.

Lo responsable y lo democrático es abrir una comisión de investigación para despejar cualquier duda y garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso a la verdad sobre cómo se gestionaron estas compras Nati Francés — Portavoz del Grupo Socialista en Calvià

En declaraciones recogidas en una nota de prensa, la portavoz socialista en el Ayuntamiento calvianer, Nati Francés, manifestó: “Lo responsable y lo democrático es abrir una comisión de investigación para despejar cualquier duda y garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso a la verdad sobre cómo se gestionaron estas compras”.

Labores de demolición en el Hotel Teix de Magaluf / Juan Luis Iglesias

La oposición socialista emplazó a Vox, socio de gobierno del Partido Popular en Calvià, a apoyar la creación de esta comisión de investigación y avanzó que no descartan emprender acciones judiciales una vez finalicen los trabajos de este organismo y se conozcan sus conclusiones.

“Por qué se eligió este solar”

En referencia a la compra del Hostal Colón, la secretaria general del PSOE Calvià, Marta de Teba, instó al gobierno municipal conservador a explicar por qué se eligió este alojamiento y a aclarar si tuvo algo que ver el exconcejal Alberto León, quien dirigió Urbanismo en la legislatura 2003-2007.

“Necesitamos saber por qué se eligió exactamente ese solar en Peguera. Estamos hablando de una operación que entre la compra y la adaptación supondrá alrededor de 1,5 millones de euros para acabar generando únicamente 14 plazas de aparcamiento. Y existen muchas dudas sobre si el precio pagado se ajusta realmente a su valor”, manifestó De Teba.

La postura municipal

Como ya informó este diario, el Ayuntamiento de Calvià sostiene que la operación de compra del Hostal Colón para demolerlo y ganar un espacio público para la ciudadanía se ajustó en todo momento a la normativa aplicable a este tipo de adquisiciones patrimoniales, en un proceso que estuvo marcado siempre, según subraya, por la «máxima transparencia».

Desde el Consistorio, se explica que ya existía una carta previa de interés entre la propiedad y la administración municipal, al tiempo que se remarca la idea de que el precio finalmente abonado (1,2 millones de euros) se situó por debajo del importe marcado por los técnicos municipales.

Además, el Ayuntamiento argumenta que el Colón era un edificio «obsoleto que había sido tomado por los okupas». Y destaca que su compra y posterior demolición han beneficiado al conjunto de la ciudadanía al ganar este espacio para el disfrute de los vecinos.

Este proyecto fue aprobado por la conselleria de Turismo, Cultura y Deporte como parte de la línea de ayudas para Entidades Locales dentro de la Estrategia de Resiliencia Turística en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con Fondos Next Generation EU.

El derribo se llevó a cabo a finales de 2025, de forma conjunta con el Hotel Teix de Magaluf, para habilitar equipamientos municipales. En el caso de Peguera, un área de aparcamiento público, con una quincena de plazas.