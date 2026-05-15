La primera línea del Port d'Andratx se reabrirá al tráfico "en los próximos días"

El Govern informa este viernes que ya han finalizado los trabajos de saneamiento previstos en la primera línea del Port d’Andratx y que en los próximos días se retirarán los elementos de obra pendientes, permitiendo recuperar completamente la circulación y la normalidad en la zona. Así se informó este pasado jueves en una reunión mantenida en el Casal de Ses Bassetes entre vecinos, restauradores y comerciantes de la zona y el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en la que también participaron la alcaldesa Estefanía Gonzalvo; el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant; el gerente de PortsIB, Kiko Villalonga; y el gerente de ABAQUA, Emeterio Moles.

Asimismo, durante la reunión se planteó la posibilidad de posponer el asfaltado previsto en la primera línea hasta después de la temporada estival para evitar nuevos cortes de tráfico y minimizar las molestias durante los meses de mayor actividad turística y comercial.

También se abordaron distintas cuestiones relacionadas con el mantenimiento y funcionamiento del entorno portuario, como el refuerzo de la limpieza diaria, la mejora de la iluminación y del mantenimiento de farolas, el incremento de la intensidad lumínica en determinados puntos, la jardinería o la necesidad de habilitar soluciones temporales de aparcamiento mientras continúan otras actuaciones en la zona.

El conseller Juan Manuel Lafuente agradeció las aportaciones realizadas durante el encuentro y reconoció las molestias ocasionadas por las obras. “Sabemos que estas actuaciones generan incomodidades y queremos pedir disculpas. Para nosotros es fundamental escuchar las preocupaciones que nos trasladáis y trabajar para solucionar las cuestiones que afectan al día a día del puerto”, señaló.

En este sentido, añadió que “hay aspectos relacionados con el mantenimiento, la limpieza o la iluminación en los que se debe mejorar y vamos a revisar uno por uno todos los temas planteados para intentar solucionarlos lo antes posible”.

Las obras forman parte de la segunda fase del proyecto de ampliación y mejora del sistema de saneamiento de Andratx, impulsado por la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a través de ABAQUA, con una inversión de 4,3 millones de euros, financiada en un 46% mediante el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

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Según el Govern, la actuación permitirá modernizar infraestructuras obsoletas, reducir averías y episodios de vertidos y mejorar la capacidad y eficiencia del sistema de saneamiento, reforzando la protección del entorno del Port d’Andratx y garantizando un servicio más fiable y adaptado a las necesidades futuras del municipio.