Las obras del Hospital de Manacor provocarán interrupciones en el suministro eléctrico este fin de semana
Estas actuaciones son necesarias para continuar en la modernización de las instalaciones
Las obras de mejora de las instalaciones del Hospital de Manacor provocarán interrupciones programadas en el suministro eléctrico durante el fin de semana, que se llevarán a cabo en horario de mañana y que son necesarias para completar el traslado del sistema eléctrico.
El Govern ha detallado que la situación hace necesario conectar progresivamente los cuadros eléctricos principales al nuevo general, en el proceso de migración de la línea de baja tensión.
Modernización
El Hospital de Manacor ha insistido en que estas actuaciones son necesarias para continuar en la modernización de las instalaciones y garantizar una atención sanitaria de calidad, segura y adaptada a las necesidades futuras del territorio.
Estas obras forman parte del Plan Director del Hospital de Manacor, un proyecto estratégico esencial para mejorar la capacidad y la calidad asistencial del centro sanitario.
Las actuaciones de ampliación beneficiarán a una población de 165.000 personas adscritas al Hospital.
El Plan Director cuenta con un presupuesto global de 59 millones de euros y se enmarca en del Plan de Infraestructuras del Servicio de Salud 2024-2027, que prevé una inversión total de 435 millones de euros.
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