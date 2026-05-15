Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen Colònia de Sant JordiRafa Nadal31 de DesembreConductor neonaziGelateria Ca'n MiquelRCD Mallorca
instagramlinkedin

La magia medieval vuelve a Capdepera: 150 puestos, artesanos y espectáculos este fin de semana

Los escolares del municipio son los primeros en recorrer el Mercat Medieval antes de su apertura oficial, con visitas a los puestos y demostraciones de oficios antiguos

FOTOS | Los escolares de Capdepera visitan el mercado medieval

FOTOS | Los escolares de Capdepera visitan el mercado medieval

Ver galería

FOTOS | Los escolares de Capdepera visitan el mercado medieval / Biel Capó

Biel Capó

Biel Capó

Capdepera

Las calles de Capdepera regresan este fin de semana al medievo con la celebración de su Fira Medieval. El inicio oficial está previsto para esta tarde de viernes, con el pregón a cargo de Margalida Tous Llull, aunque la mañana ha estado reservada, como es habitual, para los escolares del municipio.

Antes de que se abran oficialmente las puertas de la muestra, los alumnos han tenido la oportunidad no solo de visitar la feria, sino también de conocer antiguos oficios de la mano de los artesanos. Entre las demostraciones previstas figuran la elaboración de palmito, neulas y turrones, la acuñación de monedas antiguas y la producción de miel, entre otras actividades.

FOTOS | Consulta el programa, los parkings y los buses del Mercado Medieval de Capdepera

FOTOS | Consulta el programa, los parkings y los buses del Mercado Medieval de Capdepera

Ver galería

FOTOS | Consulta el programa, los parkings y los buses del Mercado Medieval de Capdepera / Aj

150 puestos

Los más pequeños han podido recorrer esta mañana de viernes la Fira, que cuenta con alrededor de 150 puestos, con mayor tranquilidad y sin las aglomeraciones que se esperan durante el fin de semana. En las últimas ediciones, sin embargo, cada vez son más las personas que aprovechan estas visitas escolares para acceder al recinto y disfrutar de la feria con más calma, entre ellas numerosos turistas.

Noticias relacionadas y más

Además, los escolares también han disfrutado de las actuaciones y espectáculos itinerantes que forman parte de la programación de la muestra medieval.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • fin de semana
  • espectáculos
  • magia
  • Feria
  • Viernes
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Calvià compró por 1,2 millones de euros un hostal de Peguera a una sociedad vinculada a un exconcejal del PP
  2. “Aquí pots telefonar”: los comercios de Binissalem dejan sus teléfonos a los menores sin móvil
  3. El Raiguer impulsa una red cicloturística para conectar siete municipios
  4. Sineu recupera el control urbanístico de su casco histórico, que podrá albergar más hoteles
  5. Un cartel racista colgado en un local de exposiciones indigna a Felanitx: “Rocía tus tomateras con sangre de un inmigrante o de un activista LGTBI”
  6. Vanesa y Valeria Caponero, pescadoras profesionales en Cala Rajada: “En el mar cuenta la persona, no el género”
  7. La artesana Jessica Janke: “En Manacor enseño a las parejas a crear sus propios anillos de boda”
  8. El sector empresarial de Can Picafort denuncia la situación 'insostenible' de las playas

La magia medieval vuelve a Capdepera: 150 puestos, artesanos y espectáculos este fin de semana

La magia medieval vuelve a Capdepera: 150 puestos, artesanos y espectáculos este fin de semana

El sector del transporte pide medidas para mejorar la seguridad entre autocares y ciclistas en la Serra de Tramuntana

El sector del transporte pide medidas para mejorar la seguridad entre autocares y ciclistas en la Serra de Tramuntana

Albaricoque, el fruto que rompe tendencias negativas

Albaricoque, el fruto que rompe tendencias negativas

Retrasada a octubre la demolición del cine Fantasio de Sóller para construir once viviendas sociales

El PSOE exige una comisión de investigación por la compra de un hostal de Peguera a una sociedad vinculada a un exedil del PP

El PSOE exige una comisión de investigación por la compra de un hostal de Peguera a una sociedad vinculada a un exedil del PP

El albaricoque de Porreres también se come con sobrasada: la recomendación más sabrosa de la cooperativa

El albaricoque de Porreres también se come con sobrasada: la recomendación más sabrosa de la cooperativa

La lluvia devuelve el esplendor al albaricoque de Porreres: más producción, mejor calidad y primeros ecológicos en la cooperativa

La lluvia devuelve el esplendor al albaricoque de Porreres: más producción, mejor calidad y primeros ecológicos en la cooperativa

McDonald’s abre su primer establecimiento en Campos

McDonald’s abre su primer establecimiento en Campos
Tracking Pixel Contents