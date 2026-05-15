La magia medieval vuelve a Capdepera: 150 puestos, artesanos y espectáculos este fin de semana

Las calles de Capdepera regresan este fin de semana al medievo con la celebración de su Fira Medieval. El inicio oficial está previsto para esta tarde de viernes, con el pregón a cargo de Margalida Tous Llull, aunque la mañana ha estado reservada, como es habitual, para los escolares del municipio.

Antes de que se abran oficialmente las puertas de la muestra, los alumnos han tenido la oportunidad no solo de visitar la feria, sino también de conocer antiguos oficios de la mano de los artesanos. Entre las demostraciones previstas figuran la elaboración de palmito, neulas y turrones, la acuñación de monedas antiguas y la producción de miel, entre otras actividades.

FOTOS | Consulta el programa, los parkings y los buses del Mercado Medieval de Capdepera / Aj

150 puestos

Los más pequeños han podido recorrer esta mañana de viernes la Fira, que cuenta con alrededor de 150 puestos, con mayor tranquilidad y sin las aglomeraciones que se esperan durante el fin de semana. En las últimas ediciones, sin embargo, cada vez son más las personas que aprovechan estas visitas escolares para acceder al recinto y disfrutar de la feria con más calma, entre ellas numerosos turistas.

Además, los escolares también han disfrutado de las actuaciones y espectáculos itinerantes que forman parte de la programación de la muestra medieval.