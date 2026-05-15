Inca apuesta por el sector primario: 40.000 euros para modernizar la Cooperativa Pagesa

El Ayuntamiento de Inca y la Cooperativa Pagesa de Inca han renovado su convenio de colaboración, garantizando un año más una subvención nominativa de 40.000 euros destinada a modernizar las instalaciones de la entidad agraria.

La inversión permitirá financiar parcialmente la instalación de un sistema de energía solar fotovoltaica para autoconsumo, así como diversas actuaciones de cierre y adecuación de la zona de tienda y otros espacios anexos. Estas mejoras buscan incrementar la eficiencia energética y optimizar los servicios que la cooperativa ofrece a sus socios y clientes.

Desde el Consistorio han destacado que este acuerdo refuerza el apoyo al sector primario y al tejido económico local. El alcalde Virgilio Moreno ha subrayado que la Cooperativa Pagesa es “una entidad de referencia en Inca” y que esta línea de ayudas contribuye a avanzar hacia un modelo más sostenible.

Por su parte, la cooperativa ha valorado positivamente el respaldo institucional, señalando que permitirá continuar con su proceso de modernización y mejorar la atención a sus usuarios.

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Esta iniciativa se enmarca en la estrategia municipal de fomento del desarrollo económico, el apoyo al sector agrario y la promoción de proyectos ligados a la sostenibilidad y la transición energética.