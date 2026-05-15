El Grupo Socialista llevará al Parlament la compra del Hostal Colón de Peguera por parte del Ayuntamiento de Calvià

El Grupo Socialista pedirá en el próximo pleno del Parlament al conseller de Turismo, Cultura y Deporte, Jaume Bauzà, que se revise el expediente por el cual el Ayuntamiento de Calvià compró por 1,2 millones de euros el Hostal Colón de Peguera para derribarlo y habilitar en su lugar una quincena de plazas de aparcamiento público.

Así lo anunció este viernes el diputado y secretario de Organización de la Federació Socialista de Mallorca, Ares Fernández, quien visitó el solar donde se ubicaba el antiguo hostal, junto con otros cargos socialistas, como la portavoz municipal, Nati Francés.

“Tenemos que reclamar explicaciones, una actitud digna. Pediremos al Govern que revise este expedeinte, porque el proyecto se ha hecho gracias a los fondos europeos, gracias a una subvención del Govern”, manifestó Fernández.

Por su parte, en la comparecencia informativa de este viernes, Francés argumentó que el expediente municipal “incluye una única tasación, valorada como si fuese un hotel de cuatro estrellas, aunque el inmueble estaba cerrado desde los años noventa y había sido dado de baja de oficio por la conselleria de Turismo”.

1,2 millones de euros

Como informó esta semana este diario, el Ayuntamiento de Calvià, gobernado por Partido Popular y Vox, compró en 2024 por 1,2 millones de euros el Hostal Colón de Peguera, cerrado desde hace años, a una sociedad vinculada a un exconcejal de Urbanismo del PP en el municipio. Fue una adquisición directa a través de un contrato negociado sin publicidad.

Este proyecto fue aprobado por la conselleria de Turismo, Cultura y Deporte como parte de la línea de ayudas para Entidades Locales dentro de la Estrategia de Resiliencia Turística en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con Fondos Next Generation EU.

El Ayuntamiento ha defendido que la operación de compra del hostal para demolerlo y ganar un espacio público para la ciudadanía se ajustó en todo momento a la normativa aplicable a este tipo de adquisiciones patrimoniales, en un proceso que estuvo marcado siempre por la «máxima transparencia».