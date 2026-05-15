Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
David Pujol MésRestricciones FormentorAgresión sexual hospital IbizaPaliza anciano CamposRCD Mallorca
instagramlinkedin

Urbanismo

El Grupo Socialista llevará al Parlament la compra del Hostal Colón de Peguera por parte del Ayuntamiento de Calvià

El PSOE pedirá al Govern que revise la adquisición del alojamiento turístico por 1,2 millones de euros, una operación financiada con fondos europeos

Representantes socialistas, este viernes, delante del solar donde se ubicaba el Hostal Colón

Representantes socialistas, este viernes, delante del solar donde se ubicaba el Hostal Colón / DM

Redacción Part Forana

El Grupo Socialista pedirá en el próximo pleno del Parlament al conseller de Turismo, Cultura y Deporte, Jaume Bauzà, que se revise el expediente por el cual el Ayuntamiento de Calvià compró por 1,2 millones de euros el Hostal Colón de Peguera para derribarlo y habilitar en su lugar una quincena de plazas de aparcamiento público.

Así lo anunció este viernes el diputado y secretario de Organización de la Federació Socialista de Mallorca, Ares Fernández, quien visitó el solar donde se ubicaba el antiguo hostal, junto con otros cargos socialistas, como la portavoz municipal, Nati Francés.

“Tenemos que reclamar explicaciones, una actitud digna. Pediremos al Govern que revise este expedeinte, porque el proyecto se ha hecho gracias a los fondos europeos, gracias a una subvención del Govern”, manifestó Fernández.

Por su parte, en la comparecencia informativa de este viernes, Francés argumentó que el expediente municipal “incluye una única tasación, valorada como si fuese un hotel de cuatro estrellas, aunque el inmueble estaba cerrado desde los años noventa y había sido dado de baja de oficio por la conselleria de Turismo”.

1,2 millones de euros

Como informó esta semana este diario, el Ayuntamiento de Calvià, gobernado por Partido Popular y Vox, compró en 2024 por 1,2 millones de euros el Hostal Colón de Peguera, cerrado desde hace años, a una sociedad vinculada a un exconcejal de Urbanismo del PP en el municipio. Fue una adquisición directa a través de un contrato negociado sin publicidad.

Este proyecto fue aprobado por la conselleria de Turismo, Cultura y Deporte como parte de la línea de ayudas para Entidades Locales dentro de la Estrategia de Resiliencia Turística en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con Fondos Next Generation EU.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento ha defendido que la operación de compra del hostal para demolerlo y ganar un espacio público para la ciudadanía se ajustó en todo momento a la normativa aplicable a este tipo de adquisiciones patrimoniales, en un proceso que estuvo marcado siempre por la «máxima transparencia».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Ayuntamiento
  • peguera
  • Parlament
  • turismo
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Calvià compró por 1,2 millones de euros un hostal de Peguera a una sociedad vinculada a un exconcejal del PP
  2. “Aquí pots telefonar”: los comercios de Binissalem dejan sus teléfonos a los menores sin móvil
  3. El Raiguer impulsa una red cicloturística para conectar siete municipios
  4. Sineu recupera el control urbanístico de su casco histórico, que podrá albergar más hoteles
  5. Un cartel racista colgado en un local de exposiciones indigna a Felanitx: “Rocía tus tomateras con sangre de un inmigrante o de un activista LGTBI”
  6. Vanesa y Valeria Caponero, pescadoras profesionales en Cala Rajada: “En el mar cuenta la persona, no el género”
  7. La artesana Jessica Janke: “En Manacor enseño a las parejas a crear sus propios anillos de boda”
  8. El sector empresarial de Can Picafort denuncia la situación 'insostenible' de las playas

Inca apuesta por el sector primario: 40.000 euros para modernizar la Cooperativa Pagesa

Inca apuesta por el sector primario: 40.000 euros para modernizar la Cooperativa Pagesa

El Grupo Socialista llevará al Parlament la compra del Hostal Colón de Peguera por parte del Ayuntamiento de Calvià

El Grupo Socialista llevará al Parlament la compra del Hostal Colón de Peguera por parte del Ayuntamiento de Calvià

Buses repletos de turistas hacia el faro en el primer día de restricciones en Formentor

La magia medieval vuelve a Capdepera: 150 puestos, artesanos y espectáculos este fin de semana

La magia medieval vuelve a Capdepera: 150 puestos, artesanos y espectáculos este fin de semana

El sector del transporte pide medidas para mejorar la seguridad entre autocares y ciclistas en la Serra de Tramuntana

El sector del transporte pide medidas para mejorar la seguridad entre autocares y ciclistas en la Serra de Tramuntana

Albaricoque, el fruto que rompe tendencias negativas

Albaricoque, el fruto que rompe tendencias negativas

Retrasada a octubre la demolición del cine Fantasio de Sóller para construir once viviendas sociales

El PSOE exige una comisión de investigación por la compra de un hostal de Peguera a una sociedad vinculada a un exedil del PP

El PSOE exige una comisión de investigación por la compra de un hostal de Peguera a una sociedad vinculada a un exedil del PP
Tracking Pixel Contents