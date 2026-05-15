El albaricoque de Porreres también se come con sobrasada: la recomendación más sabrosa de la cooperativa
Esperança Mora explica qué variedades son mejores para mermeladas, recuerda que todas sirven para la coca tradicional mallorquina y propone una forma sencilla y deliciosa de degustar el fruto de temporada
El albaricoque de Porreres no solo se disfruta al natural. En plena campaña, la gerente de la Cooperativa Agrícola de Porreres, Esperança Mora, aconseja aprovecharlo en algunas de las elaboraciones más tradicionales y sabrosas de la cocina mallorquina, desde la coca de albaricoques hasta las mermeladas caseras.
Para preparar la coca tradicional de albaricoques, Mora lo tiene claro: “Todos son buenos, según la temporada”. La clave, explica, es aprovechar el momento de cada variedad y adaptar la receta al fruto que va llegando a la cooperativa.
Mermeladas
En el caso de las mermeladas, la elección depende del gusto de cada uno. Si se busca una mermelada más dulce y sin acidez, Mora recomienda aprovechar variedades como el primerenc y el rojo palabra, de pasta blanca y sin ese punto ácido. En cambio, las variedades de pasta roja aportan una acidez que muchos consumidores aprecian especialmente. “Es elegir el momento según los gustos”, resume.
Pero entre todas las formas de degustarlo, Esperança Mora propone una recomendación sencilla y muy mallorquina: comer el albaricoque con sobrasada. “Coges el albaricoque, lo partes por la mitad, quitas el hueso y pones un trocito de sobrasada. Es delicioso”, asegura.
Una combinación de dulce y salado que convierte al albaricoque de Porreres en mucho más que una fruta de temporada: también en un ingrediente perfecto para reivindicar la cocina local.
Suscríbete para seguir leyendo
- Calvià compró por 1,2 millones de euros un hostal de Peguera a una sociedad vinculada a un exconcejal del PP
- El aparcamiento solo para residentes gana terreno en Mallorca: Alcúdia y Banyalbufar se suman a la tendencia
- “Aquí pots telefonar”: los comercios de Binissalem dejan sus teléfonos a los menores sin móvil
- Las mascotas podrán viajar en los autobuses del TIB en Mallorca: estas son las normas y la fecha de entrada en vigor
- El Raiguer impulsa una red cicloturística para conectar siete municipios
- Sineu recupera el control urbanístico de su casco histórico, que podrá albergar más hoteles
- Mallorca volverá a mirar al cielo: ya hay fecha y lugar para el Campeonato de Europa de Globos Aerostáticos
- Un cartel racista colgado en un local de exposiciones indigna a Felanitx: “Rocía tus tomateras con sangre de un inmigrante o de un activista LGTBI”