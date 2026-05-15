El albaricoque de Porreres también se come con sobrasada: la recomendación más sabrosa de la cooperativa

El albaricoque de Porreres no solo se disfruta al natural. En plena campaña, la gerente de la Cooperativa Agrícola de Porreres, Esperança Mora, aconseja aprovecharlo en algunas de las elaboraciones más tradicionales y sabrosas de la cocina mallorquina, desde la coca de albaricoques hasta las mermeladas caseras.

Para preparar la coca tradicional de albaricoques, Mora lo tiene claro: “Todos son buenos, según la temporada”. La clave, explica, es aprovechar el momento de cada variedad y adaptar la receta al fruto que va llegando a la cooperativa.

Mermeladas

En el caso de las mermeladas, la elección depende del gusto de cada uno. Si se busca una mermelada más dulce y sin acidez, Mora recomienda aprovechar variedades como el primerenc y el rojo palabra, de pasta blanca y sin ese punto ácido. En cambio, las variedades de pasta roja aportan una acidez que muchos consumidores aprecian especialmente. “Es elegir el momento según los gustos”, resume.

FOTOS | La campaña de albaricoques en la Cooperativa de Porreres, en imágenes / R.F.

Pero entre todas las formas de degustarlo, Esperança Mora propone una recomendación sencilla y muy mallorquina: comer el albaricoque con sobrasada. “Coges el albaricoque, lo partes por la mitad, quitas el hueso y pones un trocito de sobrasada. Es delicioso”, asegura.

Una combinación de dulce y salado que convierte al albaricoque de Porreres en mucho más que una fruta de temporada: también en un ingrediente perfecto para reivindicar la cocina local.