Lletra menuda
Albaricoque, el fruto que rompe tendencias negativas
Acostumbrados ya a plagas, dificultades y carencias de la producción agrícola en su conjunto, topar en Mallorca con un fruto que se presenta en abundancia y calidad, no es solo una excepción, constituye también una justificación para convocar una fiesta y aún un nutriente de ánimo para el futuro, que buena falta hace en esta isla de cultivos yermos.
La primavera se ha presentado en este año con una sonrisa amplia en forma de albaricoque que, tratándose de tal fruto, obliga a concentrar todas las miradas sobre Porreres. En su cooperativa agrícola reina el optimismo. Ha llovido a tiempo y bien. Las temperaturas también han respondido en el momento oportuno, una combinación de sol y humedad que, en términos generales, proveerá la campaña de recogida con unas dos toneladas más de albaricoque con respecto a la del año pasado y además lo hace con un precio de venta considerado bueno, 5,20 euros por kilo. El viento inoportuno ha perjudicado, eso sí, a las variedades canino y murtó. El resto han podido recuperarse sin mayores problemas.
La apuesta de un creciente número de agricultores de Porreres por el albaricoque ecológico está dando buenos resultados. Es más sabroso. Ya se comercializa de forma paralela al primarenc. El resto de variedades, hasta alcanzar la plenitud del verano, también tiene buen pronóstico.
Dicho esto, llega el momento de saber qué hacer con tanta abundancia y en este sentido se denota una cierta inquietud en las palabras de la gerente de la cooperativa de Porreres, Esperança Mora, en cuanto a la ruptura de hábitos en la cadena de consumo y apreciación. Más allá de las mermeladas, el albaricoque se presta a numerosos recursos y posibilidades, entre la tradición y la innovación, en la cocina. Se trata de que las generaciones jóvenes las conozcan. De ahí la invitación a que abuelos y nietos vayan de la mano a la cooperativa. Pocos frutos tienen una carne tan dulce, jugosa y perfumada como el albaricoque. Es rica en fibra, potasio y vitamina A, tiene pocas calorías y abundante agua. No necesita más publicidad.
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