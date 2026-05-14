Los varaderos históricos del Port d'Andratx recuperan su esplendor
PortsIB avanza en la restauración de los dos varaderos tradicionales, afectados por grietas, humedades y salinidad, para proteger su valor patrimonial frente al paso del tiempo y los efectos del mar.
La remodelación de los dos escars -varaderos tradicionales- del Port d'Andratx ha alcanzado un coste de 36.141 euros, en el marco de un proceso de conservación ejecutado por Ports de les Illes Balears. Los trabajos se han desarrollado a partir de un informe técnico de los escars, que detectó diferentes patologías estructurales y superficiales. Entre las principales afecciones había grietas localizadas, fisuras de los revestimientos, eflorescencias salinas, humedades persistentes y degradación del marés y de los morteros originales.
Los estudios técnicos y los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de sal común, como principal agente de degradación de los materiales, como es habitual en construcciones expuestas al agua del mar.
Actuaciones
Hasta el momento, las actuaciones ejecutadas han consistido en la limpieza de los paramentos, la eliminación de las sales incrustadas y tratamientos para limitar la propagación de la humedad y de las sales del agua. Además, se han colocado una serie de grapas resistentes a los efectos marinos para estabilizar las fisuras detectadas.
Actualmente, PortsIB está valorando la aplicación de un revestimiento transpirable específico que permita proteger los escars frente a la salinidad, así como mejorar su integración estética y conservación patrimonial.
Este miércoles, el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Toni Mercant, han realizado una visita de seguimiento de la restauración.
Gonzalvo ha agradecido la intervención y ha destacado que los varaderos "forman parte del patrimonio marítimo y de la imagen tradicional del puerto de Andratx", y ha recalcado la importancia de conservarlos y protegerlos frente al paso del tiempo y los efectos del mar.
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