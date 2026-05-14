Las restricciones de acceso a Formentor arrancan este viernes y se mantendrán hasta el 18 de octubre

Este viernes 15 de mayo da inicio la limitación de acceso de los vehículos a Formentor. Unas restricciones que este año se han adelantado quince días y que finalizan el 18 de octubre por petición del Ayuntamiento de Pollença, según informa el Consell de Mallorca. A pesar de que se han adelantado, durante este mes de mayo ya se han producido diversos episodios de saturación en los puntos más turísticos de la península de Formentor como el mirador del Colomer y el faro.

Como en los años precedentes, los horarios de cierre serán de 10 a 22 horas y solo se podrá acceder a Formentor en transporte público, a pie o en bicicleta. Este cambio de fechas está motivado por la bajada de actividad que existe en la segunda mitad de octubre. El Consistorio pidió que estos días se añadieran en mayo, ya que la cantidad de visitantes es superior.

Así se decidió el pasado diciembre, cuando tuvo lugar una reunión entre la DGT, el Ayuntamiento de Pollença, la Delegación del Gobierno y el Consell de Mallorca, entre otras instituciones, donde se pactaron los detalles de las restricciones para este 2026.

El Consell recuerda que existen dos niveles de restricción, por donde sólo pueden circular vehículos autorizados, transporte público, servicios de emergencias y bicicletas. El primer nivel comienza en el Port de Pollença y se prolonga hasta la playa de Formentor. El segundo va desde la playa de Formentor hasta el faro.

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Durante 2025 la DGT interpuso 2.300 multas a vehículos que no hicieron caso de las restricciones. Esto supone unas 1.000 infracciones más respecto a 2024, pero también hay que tener presente que las limitaciones estuvieron vigentes durante más tiempo. Las sanciones las aplica la DGT, como organismo competente en la regulación de la circulación, siendo de entre 100 y 200 euros.