El PSOE exige una cuestión de confianza al alcalde de Santa Margalida para desbloquear las cuentas

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Santa Margalida insta al alcalde Martí Torres (PP) a someterse a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos de 2026 ante la “incapacidad manifiesta”, según el PSOE, del regidor popular para gestionar la fase económica de la Relación de Lugares de Trabajo (RLT) y otras problemáticas que afectan al municipio, entre las que citan la situación de las playas de Can Picafort, que al inicio de la temporada turística siguen sin servicios, tal y como han denunciado las asociaciones empresariales del municipio. “Es una muestra más de la parálisis y la falta de gestión que vive el Ayuntamiento y que ya está afectando a todos los ámbitos y ciudadanos del municipio”, subrayan los socialistas.

Cabe recordar que los presupuestos del presente ejercicio siguen en punto muerto debido a las malas relaciones de los dos socios de gobierno, el PP y la Convergència de Joan Monjo, incapaces de ponerse de acuerdo en cuestiones clave como la RLT, cuya parte administrativa pudo desbloquearse en el pleno celebrado a finales de marzo gracias al voto del PSOE, partido que ahora reprocha a Torres su “silencio, opacidad y total menosprecio” a dialogar con los socialistas, que han puesto sobre la mesa una serie de condiciones para aprobar también la parte económica del instrumento técnico municipal que define las funciones, requisitos, méritos y retribuciones de cada puesto laboral.

“Después de un año y medio de espera, el equipo de gobierno todavía no ha facilitado toda la documentación requerida por los socialistas para poder votar la parte económica de la RLT”, explica el PSOE, que denuncia la remisión “en cuentagotas e incompleta” de los documentos solicitados. Los socialistas sospechan de posibles “irregularidades administrativas y económicas” en adjudicaciones del área de jardinería.

Desde el grupo municipal socialista acusan al PP de “no estar interesado” en negociar ni dialogar sobre la RLT y aseguran que esta cuestión “no es un tema urgente” para el alcalde Torres, que “solo busca ganar tiempo y crear excusas”. “No podemos tolerar que se rían de la ciudadanía”, apuntan.

En este sentido, creen que al alcalde “no le interesa que el personal cobre lo que le toca porque esto reduciría partidas de unos presupuestos que tienen prorrogados por su propia incapacidad de negociar”.

La parte administrativa de la RLT ya está aprobada, por lo que los socialistas subrayan que “el trabajo más importante ya está hecho” porque con la aprobación y publicación oficial de esta herramienta “el personal municipal ya ha adquirido el derecho de cobrar las nuevas retribuciones”.

El problema ahora está en la financiación. “La pelota ahora está en el tejado del alcalde, que tiene la obligación de encontrar los fondos necesarios”, señala el PSOE. “Debe encontrar una solución viable, transparente y con apoyo político suficiente para garantizar los derechos de los trabajadores municipales y dar estabilidad al Ayuntamiento”, añaden.

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Por este motivo, proponen una “solución democrática y clara” para desbloquear la situación institucional y la “fragilidad” del equipo de gobierno, y es que el alcalde se someta a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos, una opción política que ya se ha puesto en práctica en legislaturas pasadas en otros ayuntamientos como Pollença o Binissalem ante situaciones de bloqueo institucional e imposibilidad para aprobar los presupuestos. “Es la única vía para saber cuál es la situación real del Ayuntamiento y poner fin a esta parálisis, la llave para desbloquear Santa Margalida es del alcalde, no nuestra”, concluyen.