El paso del tiempo no esponja la sospecha

A la condición de «referente en el Mediterráneo occidental», no precisamente en términos positivos, también se puede llegar mediante una operación de compraventa y esponjamiento enmarcada en la legalidad, pero de la que quedan derribos de sospecha y de rápidas maniobras interesadas atribuibles a sus protagonistas. La sobredimensionada expresión fue utilizada por el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, a finales del año pasado, el día en que empezó la demolición del Hostal Colón de Peguera. Si la «modernización de destinos turísticos», en expresión de la presidenta Prohens, con alusión expresa al caso, y la conquista de espacio de aparcamientos, debe seguir la vía utilizada en este punto de la costa de Calvià, conviene repensárselo.

Rápidos cambios de sociedades intervinientes, una eficacia puntual desacostumbrada en la Administración y los vínculos familiares que siguen manteniendo los beneficiarios económicos de la operación con el entorno actual del PP y el Ayuntamiento de Calvià, mantienen activas, a día de hoy, las dudas y las sospechas. Queda claro que se ha esponjado un espacio concreto. No tanto que se haya esponjado un modo de actuar municipal en el que la transparencia y la igualdad de oportunidades permanecen difusos. Su nitidez no se repara solo en informes técnicos y con el paso del tiempo.

Parece que todo ha quedado en casa. Ya no es solo que Alberto León ha sido concejal del PP. Es que hubo de dimitir tras haber adjudicado suculentos contratos a una empresa de la que su hermano Rafael León, ahora asesor del alcalde, es administrador único. Demasiadas coincidencias, pocos protagonistas. Algunos vicios administrativos y políticos también están «saturados y maduros» y restan pendientes de un esponjamiento propio que debe ir vinculado al más vistoso y material de espacios y edificios obsoletos.