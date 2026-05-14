McDonald’s abre su primer establecimiento en Campos

McDonald’s refuerza su presencia en Baleares con la apertura de un nuevo restaurante en Campos, situado en la carretera de Palma, nº 21. Este es el primer restaurante del municipio y el número 22 en toda la isla, consolidando así el compromiso de la compañía con el "desarrollo económico y social de la región", según un comunicado emitido por la empresa. La apertura ha supuesto la creación de 40 nuevos puestos de trabajo.

Patricia Abril, franquiciada del nuevo restaurante, ha señalado: “Estoy muy ilusionada con esta apertura en Campos, una oportunidad para acercar la mejor experiencia McDonald’s a todos los que nos eligen en nuestra querida isla de Mallorca. Y lo hacemos con el firme compromiso de seguir contribuyendo a su desarrollo sostenible mediante la creación de empleo de calidad, el apoyo a la economía local y con una decidida vocación de servicio a nuestros clientes”.

Ángel Castillo, director de Restaurantes de McDonald’s España, ha apuntado: “Inaugurar nuestro primer restaurante en Campos es un paso clave para seguir consolidando nuestra presencia en las Islas donde ya contamos con más de 20 establecimientos. Contribuimos así a la economía española y a la generación de empleo de calidad cumpliendo con nuestro propósito de apoyar a las comunidades donde operamos”.

El restaurante cuenta con una superficie construida de 340 m² y una terraza de 190 m². Dispone de kioscos digitales, servicio a mesa y McAuto. La oferta se completa con zona de juegos infantil exterior y productos McCafé. Además, también está disponible la plataforma “Pide y Paga” que permitirá a los clientes realizar sus pedidos desde cualquier lugar y en cualquier momento eligiendo su forma preferida de recogerlo.