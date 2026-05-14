Un instituto del Port de Pollença denuncia que el TIB impide una salida educativa

El IES Clara Hammerl del Port de Pollença ha denunciado que, una vez más, no ha podido utilizar el transporte público para realizar una actividad educativa con el alumnado de 4º de ESO, después de que el TIB haya denegado la solicitud de un billete de grupo.

En esta ocasión, el desplazamiento previsto era entre el Port y Pollença, donde los estudiantes debían visitar distintos centros para conocer la oferta educativa de bachillerato y formación profesional de cara al próximo curso. Desde el instituto consideran que se trata de una actividad fundamental para orientar al alumnado en una etapa clave de su formación.

El centro califica de “muy grave” que estudiantes residentes en Mallorca no puedan acceder al transporte público para fines educativos, especialmente cuando se trata de trayectos cortos, de apenas ocho kilómetros. Esta situación obliga a los centros a contratar servicios privados, lo que incrementa los costes y complica la organización de este tipo de salidas.

Además, el IES Clara Hammerl subraya que el problema se agrava en el actual contexto de alta demanda de transporte, marcado por la saturación turística, que dificulta encontrar alternativas disponibles.

Desde el instituto defienden que la educación y la movilidad pública deberían ir de la mano y consideran inaceptable que actividades formativas básicas queden condicionadas por la falta de facilidades en un servicio público que, a su juicio, debería garantizar la igualdad de oportunidades para todo el alumnado.

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Por ello, el centro reclama una revisión de los criterios del TIB para facilitar los desplazamientos escolares y permitir que los centros educativos puedan desarrollar sus actividades con normalidad.