El Ferrocarril de Sóller estrena el tranvía 25 tras una restauración integral

Las vías que unen Sóller y el Port de Sóller cuentan desde hace poco con un nuevo protagonista sobre raíles: el tranvía número 25. Esta unidad ha entrado oficialmente en servicio tras un meticuloso proceso de restauración, pasando a formar parte de la emblemática flota del Ferrocarril de Sóller. El convoy se integra en el lote de vehículos automotores que la compañía adquirió a la empresa Carris hace unas décadas en una operación que a partir del año 1998 permitió modernizar y ampliar el parque móvil con la incorporación de varios tranvías de fabricación portuguesa. Con esta última incorporación, el servicio dispone actualmente de seis convoyes de origen luso en funcionamiento, que conviven con los tres automotores originales que han circulado por la línea desde sus inicios en el año 1913.

El tranvía circulando por las calles de Lisboa. / CEC- JOSÉ PINHEIRO

Un veterano de 89 años

La historia de este vehículo tranviario se remonta al año 1937, fecha de su construcción, y durante décadas recorrió las calles de la capital portuguesa bajo la numeración 734. Tras su llegada a Mallorca en 1995, la compañía lo mantuvo almacenado hasta llevar a cabo una reforma integral para adaptarlo a la estética y las necesidades locales. Desde la empresa han explicado que los trabajos en los talleres se han prolongado durante casi cinco años, ya que las tareas de restauración se han realizado de manera intermitente, aprovechando los momentos en que la actividad habitual de mantenimiento de la flota lo permitía.

El resultado es una pieza que brilla con luz propia por la calidad de su madera y el impecable barniz que la protege de las inclemencias del tiempo, manteniendo la esencia de los tranvías originales de Sóller.

El tranvía restaurando circulando por las calles de Sóller. / Joan Mora

En cuanto a la parte técnica, el número 25 ha sido equipado con todos los mecanismos de control y seguridad de última generación que ya utilizan el resto de unidades de la serie. Actualmente, el nuevo automotor circula de manera individual remolcando una jardinera, aunque está preparado para operar en tándem con otro automotor si la demanda de pasajeros así lo requiere, aumentando considerablemente la capacidad de asientos.

Con la puesta en circulación de este tranvía restaurado, el Ferrocarril de Sóller ha completado el proceso de recuperación de todas las unidades que adquirió en los años noventa a Carris de Lisboa para ampliar la flota de tranvías sollerics.