Calvià defiende la legalidad de la compra de un hostal de Peguera a una sociedad vinculada a un exedil del PP

El Ayuntamiento de Calvià, presidido por el alcalde Juan Antonio Amengual (PP), defiende que la operación de compra del Hostal Colón de Peguera para demolerlo y ganar un espacio público para la ciudadanía se ajustó en todo momento a la normativa aplicable a este tipo de adquisiciones patrimoniales, en un proceso que estuvo marcado siempre por la «máxima transparencia».

Desde el Consistorio, se explica que ya existía una carta previa de interés entre la propiedad y la administración municipal, al tiempo que se remarca la idea de que el precio finalmente abonado (1,2 millones de euros) se situó por debajo del importe marcado por los técnicos municipales.

Además, el Ayuntamiento, respondiendo a preguntas de este diario, recuerda que el Hostal Colón era un edificio «obsoleto que había sido tomado por los okupas». Y destaca que su compra y posterior demolición han beneficiado al conjunto de la ciudadanía al ganar este espacio para el disfrute de los vecinos.

Fondos 'Next Generation'

Este proyecto fue aprobado por la conselleria de Turismo, Cultura y Deporte como parte de la línea de ayudas para Entidades Locales dentro de la Estrategia de Resiliencia Turística en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con Fondos Next Generation EU.

El derribo se llevó a cabo a finales de 2025, de forma conjunta con el Hotel Teix de Magaluf, para habilitar equipamientos municipales. En el caso de Peguera, un área de aparcamiento público, con una quincena de plazas. «Las demoliciones permitirán destinar el espacio a residentes, porque permite eliminar una oferta obsoleta y seguir con la modernización de nuestro destino», destacó la presidenta Marga Prohens el día en que empezó la demolición.

«Avanzamos en la transformación urbana de nuestras zonas turísticas. Calvià volverá a ser una referencia en el Mediterráneo occidental», manifestó, por su parte, el alcalde Amengual, en aquel acto oficial.