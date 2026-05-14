Calvià celebra este sábado el Día del Orgullo Friki con un festival gratuito para los jóvenes

El Ayuntamiento de Calvià, a través del Área de Juventud, presenta una nueva edición del Friki Day, la cita anual dedicada a la cultura friki, el ocio alternativo y la cultura asiática. El evento tendrá lugar el próximo sábado 16 de mayo en las instalaciones de Es Generador, en Son Caliu, desde las 16 hasta las 21 horas.

Según informó el Consistorio, la jornada está concebida como un día de puertas abiertas dirigido especialmente a jóvenes de entre 12 y 30 años, aunque el acceso es gratuito y abierto al público general interesado en disciplinas "como el cosplay, el gaming o el K-pop".

El Friki Day 2026 incluirá una zona gaming y de tecnología, con espacios con PS4, PS5, Nintendo Switch, ordenadores y videojuegos retro. También habrá lugar para un escape room (exclusivo para jóvenes de 12 a 30 años) y torneos de cartas como One Piece e intercambio de Pokémon.

Además, se organizarán talleres de manualidades, hama beads, cubecraft, estampación de tote bags, creación de chapas y dibujo. La cultura asiática estará igualmente presente con un taller de escritura coreana y showcooking con degustación de sushi y un foodtruck de comida coreana.

Concursos de Cosplay y K-pop

El plato fuerte de la tarde serán los certámenes de Cosplay y K-pop, coordinados por entidades juveniles especializadas. El concurso de Cosplay premiará la categoría general, la mejor propuesta de un joven de Calvià y el mejor premio de animación. Por su parte, el concurso de K-pop (individual y grupal) también contará con un galardón específico para el talento local.