Agricultura impulsa un paquete de ayudas de 1,2 millones para el sector ecológico balear

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha impulsado un paquete de ayudas de 1,2 millones de euros para apoyar a ganaderos y agricultores de Baleares que cuenten con la certificación ecológica.

Según ha explicado el conseller del ramo, Joan Simonet, en declaraciones a los medios, las subvenciones tienen el objetivo de potenciar la transformación y comercialización de los productos. La primera línea consta de una convocatoria específica dotada con un millón de euros para proyectos de transformación y comercialización ecológicos. Esta ayuda alcanzará el 60 por ciento de intensidad, por lo que se solicitará una modificación del plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) para poder alcanzar este porcentaje.

En segundo lugar, se realizará una convocatoria extraordinaria para subvencionar parte de los costes de la certificación de los productores inscritos en el Consejo Balear de Producción Agraria Ecológica (Cbpae). Está previsto que las subvenciones puedan cubrir un mínimo del 50 por ciento de las cuotas de certificación y contará con una dotación de entre 150.000 y 200.000 euros.

Simonet ha apuntado que la inversión de un millón de euros busca aliviar la carga económica de los productores para mantener el sello ecológico, mientras que las líneas de apoyo servirán para impulsar iniciativas compartidas que generen nuevas oportunidades de comercialización y transformación en el sector.

Un momento de la reunión. / CAIB

Una iniciativa conjunta

Este proyecto nace de una iniciativa del PSIB presentada este jueves tras una reunión entre el conseller, el portavoz socialista adjunto en el Parlament, Marc Pons, y representantes del sector.

Por su parte, Pons ha destacado que este proyecto busca paliar los efectos de la crisis por la guerra en Iránen el sector ecológico de las Islas.

Además, ha señalado que esta es la primera medida impulsada conjuntamente entre el Govern y el PSIB durante la presente legislatura y ha puesto en valor el diálogo y la capacidad de acuerdo entre representantes públicos para impulsar consensos como este.

Por otro lado, ha puntualizado que, aunque el acuerdo esté cerrado, los socialistas seguirán haciendo un seguimiento de la gestión de las ayudas.

La presidenta del consejo de producción agraria, Maribel Joan, quien ha asistido a la reunión en representación del órgano regulador, ha señalado que el acuerdo cumple con algunas de las demandas históricas del sector, que abarca un total de 1.334 productores y una superficie de 54.000 hectáreas de explotaciones, en materia de infraestructura y reducción de cuotas.

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Finalmente, Joan ha señalado que estas reivindicaciones para "reducir las cuotas al máximo" a nivel normativo se corresponden con las medidas anunciadas y que constituyen un avance "importante" para proteger a los ganaderos y agricultores de las Islas.