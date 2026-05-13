Sineu recupera el control urbanístico de su casco histórico, que podrá albergar más hoteles

El último pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Sineu ha aprobado una nueva versión del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la localidad del Pla, un documento que, una vez aprobado de forma definitiva, permitirá al Consistorio recuperar las competencias urbanísticas del centro histórico del pueblo después de que hace 16 años se declarase todo el conjunto medieval de Sineu como Bien de Interés Cultural (BIC).

De esta forma, cuando se inicie la vigencia del nuevo Plan Especial, el Ayuntamiento de Sineu podrá volver a conceder las licencias urbanísticas en el área delimitada como BIC, una competencia que sigue estando en manos del Consell de Mallorca. Esta circunstancia podrá agilizar los trámites urbanísticos y aportar una mayor seguridad jurídica a los residentes en el centro de la población.

Además de la potestad para volver a conceder las licencias urbanísticas por parte del Ayuntamiento, el Plan Especial conllevará una serie de novedades que se traducirán en una mayor flexibilidad a la hora de permitir ampliaciones de viviendas para fomentar el aprovechamiento de dependencias domésticas que actualmente estén inutilizadas.

En este sentido, el alcalde de Sineu, Tomeu Mulet (PP), explica que con el nuevo Plan Especial “la mayoría de licencias urbanísticas” ya podrán ser concedidas por el Ayuntamiento, aunque precisa que en el casco histórico existen diferentes niveles de protección en función del valor histórico de los inmuebles y que en el caso de los más importantes desde el punto de vista patrimonial el Consell de Mallorca seguirá teniendo la última palabra.

En cuanto a la posibilidad de ampliar viviendas ubicadas en el ámbito de la zona BIC, Mulet explica que el Plan Especial permitirá a las viviendas “crecer en altura dentro de unos límites”. Así, apunta que los pisos superiores de muchas casas que actualmente no tienen una función doméstica, que en Sineu se denominan ‘sales’ (“donde mucha gente cuelga las sobrasadas”, subraya Mulet), podrán “crecer unos centímetros en altura” para habilitar nuevas habitaciones e incrementar de esta forma la superficie habitable de las casas del centro. El regidor popular señala que solo se permitirán estas ampliaciones si los proyectos “respetan la estética de las calles”.

Esta medida podría beneficiar a muchos residentes del casco histórico de Sineu, ya que el alcalde asegura que “existe mucha demanda” en este sentido y que actualmente muchas reformas de tejados están paralizadas a la espera de la aprobación definitiva del Plan Especial del Conjunto Histórico.

Por otra parte, Mulet destaca también que el documento urbanístico establecerá una hoja de ruta clara con respecto a la instalación de placas fotovoltaicas en los tejados del casco antiguo. El Plan Especial permitirá la implantación de la energía solar siempre y cuando las placas queden disimuladas y no tengan un gran impacto visual desde la calle. No obstante, el área de Patrimonio del Consell seguirá supervisando estos proyectos en aquellos inmuebles que presenten un mayor nivel de protección.

Polémica con los usos turísticos

El principal grupo de la oposición municipal, Més per Sineu, ha valorado de forma positiva la aprobación del Plan especial de Sineu “después de 16 años de la declaración del núcleo antiguo como BIC y después de años de retraso en su tramitación”. Aunque ha expresado su “preocupación” por la eliminación por parte del equipo de gobierno popular de una de las propuestas que había planteado inicialmente el equipo redactor, referente a la prohibición de nuevos usos turísticos en el ámbito del centro histórico. Con la nueva redacción del Plan Especial, podrán abrirse nuevos hoteles en el casco histórico de Sineu.

En este sentido, el portavoz de la formación ecosoberanista, Andreu Matas, cree que esta prohibición “era plenamente coherente con la necesidad de preservar el centro de Sineu como un espacio para vivir y no convertirlo progresivamente en una postal turística”. Més advierte que el municipio ya cuenta con una “elevada oferta turística”, por lo que cree que debería evitarse la conversión de grandes casales del centro en hoteles de interior o alojamientos turísticos en detrimento de viviendas residenciales o equipamientos sociales.

El alcalde Mulet no comparte esta visión y cree que la conversión de los grandes inmuebles hoy en desuso en edificios turísticos es una “buena salida” porque “se da un uso a casas que se van degradando”.

En los últimos años se han abierto diversos hoteles de interior en antiguos casales del centro de Sineu, una tendencia que ahora podría incluso acelerarse con el visto bueno de la nueva normativa urbanística. De hecho, ya existe un proyecto de habilitar un hotel en el antiguo convento de las monjas de la Caridad después de que el Ayuntamiento modificase hace cuatro años las Normas Subsidiarias para aprobar un uso residencial y turístico en la parcela donde se ubica el antiguo complejo religioso, desocupado desde 2012, cuando las últimas religiosas que quedaban fueron destinadas a otro municipio después de 149 años de presencia de la congregación en Sineu.

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Otro edificio histórico que podría seguir los mismos pasos es el de ca don Enric, ubicado en la parte alta de la Plaça del Fossar, cuyo antiguo propietario, el empresario alemán Matthias Kühn, ya intentó convertir en establecimiento de lujo.