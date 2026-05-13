El sector empresarial de Can Picafort denuncia la situación "insostenible" de las playas

El sector empresarial de Can Picafort ha explotado este miércoles por la situación de las playas de la localidad costera, que permanecen sin servicios con la temporada turística ya iniciada. La Asociación Hotelera y la Asociación de Restauración de Can Picafort han manifestado su "profunda indignación" y malestar ante la situación "insostenible" que presentan las playas. "A día de hoy, y con la temporada turística plenamente iniciada, las playas de Can Picafort presentan un estado de dejadez y suciedad nunca vistos, carecen de servicios esenciales: no hay hamacas, no hay sombrillas y los servicios básicos brillan por su ausencia", denuncian ambas entidades de forma conjunta.

Las dos asociaciones coinciden en señalar que esta situación es fruto de una "falta de previsión alarmante" por parte del Ayuntamiento de Santa Margalida. "Mientras otros destinos competidores tienen sus arenales a pleno rendimiento, Can Picafort ofrece una imagen de abandono que ya está provocando las primeras quejas formales de turistas y la pérdida de competitividad de los negocios locales", aseguran.

En este sentido, la Asociación Hotelera de Can Picafort afirma que la ocupación para este 2026 "es positiva", pero advierte que "el incumplimiento en la prestación de servicios de playa —el principal reclamo de la zona— supone un fraude para el visitante que elige Can Picafort esperando un estándar de calidad". Por su parte, la Asociación de Restauración subraya que la falta de equipamientos y la suciedad de la playa "aleja a los bañistas de la primera línea, afectando directamente a la facturación de terrazas y locales".

Los empresarios denuncian la situación "insostenible" de las playas con la temporada turística ya iniciada. / AHCP

El sector empresarial sostiene que "Can Picafort no puede permitirse este descuido que no solo afecta al turismo, sino también a los residentes, que ven cómo su entorno natural se degrada por la falta de gestión y limpieza asociada a los contratos de explotación de servicios".

“No podemos permitir que Can Picafort sea noticia por su incapacidad administrativa. Exigimos soluciones hoy, no promesas para mañana”, concluyen las dos asociaciones.

Hace unos días, era el PSOE el que denunciaba la situación que presentan las playas de Can Picafort, acusando al equipo de gobierno formado por el PP y el partido de Joan Monjo de "dejadez total" y de "falta de planificación sin precedentes". Los socialistas, el único partido de la oposición municipal, criticaron la contratación de una empresa externa para retirar el alga de la playa, "pagando con el dinero de todos los vecinos una tarea que normalmente debería asumir la empresa adjudicataria del servicio".

El alcalde de Santa Margalida, Martí Torres (PP), justificó entonces el retraso acumulado en las cuestiones burocráticas que frenan el proceso de licitación de los nuevos adjudicatarios para los próximos cuatro años en los dos lotes que se licitan, correspondientes a Can Picafort y Son Bauló.

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Torres añadió que cuando se precisa la autorización de Costas la licitación la adjudicación siempre se realiza más tarde porque la demarcación "tarda entre cuatro y cinco meses en contestar". El alcade calculó que el proceso finalizará en torno al 20 de mayo, "mientras que en 2022 se adjudicaron el 23 de junio", apuntó.