Més per Porreres insta a municipalizar la 'escoleta' sa Sitra

Més per Porreres ha presentado una moción con el objetivo de reforzar el servicio público de educación infantil de primer ciclo (0-3 años), mejorar las condiciones laborales de las profesionales del sector y garantizar una educación de calidad para los niños y las familias del pueblo.

La formación apuesta por la "municipalización directa" de la 'escoleta' sa Sitra. Més considera que la actual situación de las 'escoletas' infantiles pone de manifiesto la necesidad de un mayor compromiso institucional. En este sentido, recuerdan que la huelga convocada el pasado 7 de mayo en Balears evidenció la precarización laboral que sufren muchas trabajadoras del sector, que reclaman sueldos dignos, reducción de ratios y mayor reconocimiento educativo y social.

Según expone la moción, el Ayuntamiento de Porreres ingresó 360.000 euros del convenio de gratuidad de la guardería 0-3 sa Sitra, mientras que los gastos de gestión fueron de 235.356,27 euros. Esto supone un remanente de más de 124.000 euros que, según denuncia Més per Porreres, "no se ha reinvertido íntegramente en el centro educativo".

La propuesta presentada incluye el compromiso de destinar estos recursos a mejoras urgentes de la 'escoleta': goteras, puertas que no cumplen las condiciones de seguridad u otras deficiencias detectadas en las instalaciones. También reclama más recursos humanos para atender a alumnos con necesidades educativas especiales.

La moción plantea estudiar la municipalización directa del servicio de la 'escoleta' pública sa Sitra, con la subrogación de las trabajadoras actuales y la elaboración de los informes técnicos, económicos y jurídicos necesarios para hacerla viable.

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Según la portavoz de Més per Porreres, Marta Escoda, este modelo permitiría “tener una mayor capacidad de decisión sobre el servicio, garantizar unas condiciones laborales dignas y reforzar la calidad educativa”. La iniciativa también insta al Govern a incrementar la financiación destinada a las 'escoletas' públicas municipales y a reducir los ratios en las aulas de 0 a 3 años.