Inca acogerá a reconocidos muralistas urbanos en una nueva edición del INCA STREET ART

La ciudad de Inca se convertirá este fin de semana en un gran lienzo urbano con la celebración de la séptima edición de INCA STREET ART, que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de mayo. Durante tres días, la capital del Raiguer acogerá a muralistas de proyección internacional, artistas emergentes y una variada programación cultural con grafitis en directo, música, danza urbana y actividades abiertas a todos los públicos.

Impulsado por el Ayuntamiento de Inca, el festival refuerza su apuesta por acercar el arte urbano a la ciudadanía y transformar el espacio público en un punto de encuentro creativo, participativo e intergeneracional. La iniciativa se consolida así como una de las citas culturales más destacadas del municipio.

El cartel de este año reúne a artistas consolidados como Albert Pinya, Carolina Adán Caro, Edoardo Ettorre, Kamma Marlo y Núria Toll, que intervendrán distintos espacios de la ciudad con propuestas artísticas de estilos diversos.

Entre ellos destaca la presencia de Albert Pinya (Palma, 1985), uno de los creadores mallorquines con mayor proyección internacional. Su obra, caracterizada por una estética aparentemente ingenua pero cargada de crítica social, forma parte de colecciones relevantes como las de Es Baluard Museu d'Art Contemporani o la Fundació María Cristina Masaveu Peterson.

Por su parte, Carolina Adán Caro aporta una trayectoria expresionista vinculada a la democratización del arte, mientras que el italiano Edoardo Ettorre destaca por un lenguaje visual poético e introspectivo que convierte los espacios urbanos en relatos cargados de emoción. Completan el cartel Kamma Marlo y Núria Toll, dos creadoras con una sólida trayectoria en ilustración y muralismo.

El festival también volverá a dar protagonismo al talento emergente gracias a la colaboración con Artilleria y el Casal de Joves. En esta edición participarán jóvenes artistas como Alicia Magallón, Oniric Omnia y AVG Andreu.

De forma paralela, INCA STREET ART acogerá la tercera Trobada Balear de Grafiti, organizada por Tropicana Dreams Fest. Esta iniciativa reunirá a artistas urbanos de diferentes puntos de Balears en un fin de semana de convivencia, creación y cultura hip-hop.

El encuentro arrancará el viernes con una jornada de trabajo conjunto entre los participantes. El sábado será el turno de la creación mural en la avenida del Tren, acompañada de sesiones musicales y actividades culturales a partir de las 20 horas.

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La programación culminará el domingo 17 de mayo con la Festa del Grafiti, una jornada abierta a toda la ciudadanía que incluirá muro libre para pintar, música en directo, exhibiciones de break dance y hip-hop, mercadillo de arte y artesanía, foodtrucks y propuestas dirigidas a familias y jóvenes.