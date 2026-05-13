El GOB y la plataforma reclaman a Prohens que "dé la cara" en contra del parque fotovoltaico de Son Bonet

La plataforma Son Bonet Pulmó Verd (SBPV) y el GOB han reclamado a la presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens, que “dé la cara” y explique qué acciones ha llevado a cabo para frenar el megaproyecto fotovoltaico previsto en Son Bonet. El colectivo vecinal denuncia un cambio de postura de la dirigente autonómica, que pasó de apoyar la defensa del espacio libre público antes de gobernar a mantener ahora un “silencio ensordecedor", según denuncia.

La entidad critica especialmente la falta de posicionamiento del ejecutivo autonómico ante el proyecto promovido por AENA, que consideran una amenaza para lo que definen como “el pulmón verde” de la zona. En este sentido, recuerdan que desde el 6 de julio de 2023, cuando se archivó la declaración de impacto ambiental de la iniciativa, no se han dado a conocer avances ni medidas concretas por parte de las instituciones baleares para garantizar la protección de Son Bonet.

SBPV subraya que, tras más de seis años de movilización social y presión política, se logró frenar el interés industrial del proyecto y paralizar su evaluación ambiental. Sin embargo, alertan de que, dos años y medio después, el pulmón verde de Son Bonet “sigue en peligro” mientras AENA continúa avanzando en su viabilidad económica y administrativa.

Como alternativa, la plataforma ha trabajado en una propuesta de bosque urbano que, según explican, podría desarrollarse desde el Ayuntamiento de Marratxí. No obstante, lamentan que, por el momento, esta iniciativa no haya pasado de las palabras a los hechos.

En relación con el ámbito municipal, SBPV valora positivamente el reciente rechazo frontal al proyecto por parte del alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, aunque considera que esta postura “llega tarde”, tras casi tres años sin contactos oficiales con AENA. Asimismo, piden que este posicionamiento se traduzca en acciones concretas y en una mayor transparencia.

La plataforma también insta al alcalde a facilitar un encuentro entre el colectivo y la presidenta autonómica, una reunión que aseguran haber solicitado reiteradamente desde octubre del pasado año sin obtener respuesta.

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Finalmente, SBPV exige un posicionamiento claro del Govern balear en contra del megaproyecto fotovoltaico en Son Bonet, así como la apertura de un diálogo directo con la ciudadanía para abordar el futuro de este espacio.