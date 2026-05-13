Baleares podrá seguir pescando jonquillo, cabotí y gerret con artes tradicionales hasta 2029

La Comisión Europea ha autorizado una nueva prórroga de la excepción que permite a los pescadores artesanales de Baleares continuar capturando jonquillo (Aphia minuta) , cabotí (Pseudaphya ferreri) y gerret (Spicara smaris) con artes tradicionales hasta el año 2029.

La decisión avala el modelo de cogestión, seguimiento científico y control técnico impulsado por la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural junto con el sector pesquero. Gracias a esta autorización, las embarcaciones artesanales podrán seguir utilizando una modalidad de pesca tradicional, regulada y sometida a supervisión técnica y científica continuada.

El director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha valorado positivamente la decisión de Bruselas y ha destacado que la nueva prórroga es fruto de “un trabajo riguroso, constante y compartido entre la administración, el sector pesquero y la comunidad científica”. Según Grau, la Comisión Europea vuelve a dar luz verde a Baleares porque se ha demostrado que esta pesquería se gestiona con criterios técnicos, seguimiento científico y la implicación directa de los pescadores.

La prórroga queda recogida en el Reglamento de Ejecución de la Comisión Europea publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. El texto amplía la excepción prevista en el Reglamento europeo de 2006 sobre la distancia mínima a la costa y la profundidad mínima para el uso de redes de tiro desde embarcación en determinadas aguas territoriales de Baleares.

Jonquillo. / CAIB

Plan de gestión

Aunque la normativa comunitaria limitó el uso de estos artes en el Mediterráneo, contempla excepciones cuando se cumplen requisitos de gestión, control, selectividad y sostenibilidad. En el caso balear, la autorización se ha renovado gracias a la existencia de un plan de gestión específico, al trabajo de cogestión con el sector y a la presentación periódica de informes técnicos.

La Comisión Europea subraya que el plan garantiza que no habrá un incremento futuro del esfuerzo pesquero y que las autorizaciones estarán limitadas a un máximo de 55 embarcaciones. También destaca que esta actividad tiene una incidencia reducida sobre el medio marino, ya que las redes se calan en la columna de agua sin entrar en contacto con el fondo, y que se trata de una pesquería altamente selectiva, con escasas capturas accesorias.

La autorización es resultado de la colaboración entre la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, la Secretaría General de Pesca, la Dirección General de Pesca, el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados y el sector pesquero, a través de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores.

La pesca con artes de tiro cuenta en Baleares con uno de los planes de cogestión más antiguos de España y es objeto de seguimiento desde 2012. Actualmente, este control científico se lleva a cabo en el marco del proyecto REMAR2, ejecutado por el IMEDEA.

Grau ha señalado que el objetivo no es solo mantener una actividad tradicional, sino hacerlo “con garantías, con control y de acuerdo con la normativa europea”. En este sentido, ha defendido que el trabajo conjunto entre la Administración, los pescadores y los equipos científicos permite compatibilizar la continuidad de estos artes tradicionales con la conservación de los recursos marinos.

La temporada de pesca del jonquillo se desarrolla habitualmente entre mediados de diciembre y finales de abril. Por su parte, la campaña de los artes de tiro tradicionales se regula cada año conforme al plan de gestión y a las autorizaciones correspondientes.

Con esta nueva autorización, Baleares garantiza la continuidad de una modalidad de pesca artesanal ligada a la cultura marinera de las islas y permite que especies como el jonquillo, el cabotí y el gerret sigan presentes en la gastronomía local.