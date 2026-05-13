“Las asociaciones de mayores ayudan a seguir activos”: 3.500 personas se reúnen en Lluc

El santuario de Lluc vuelve a convertirse esta semana en punto de encuentro para las personas mayores de Mallorca. Cerca de 3.500 participantes de 58 asociaciones de toda la isla asisten a los encuentros anuales organizados por la Federación de Asociaciones de Pensionistas, Jubilados y Personas Mayores de Mallorca, una cita ya consolidada en el calendario social de este colectivo. Durante tres días, Lluc acoge a centenares de personas mayores que comparten una jornada que incluye la tradicional celebración religiosa en el santuario, distintos momentos de encuentro entre asociaciones y una comida de hermandad. Para facilitar la asistencia, el Consell de Mallorca ha vuelto a colaborar con la organización mediante el servicio de transporte gratuito hasta Lluc, con el objetivo de favorecer la participación de todas las entidades inscritas.

A la ofrenda floral a la Mare de Déu de Lluc han asistido la presidenta del Govern, Marga Prohens; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el conseller de Presidencia, Toni Fuster; el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de la Part Forana, Joan Bibiloni; el alcalde de Escorca, Antoni Solivellas; el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, y el prior del santuario, Marià Gastalver, entre otras autoridades. La jornada ha estado marcada por la convivencia, la tradición y el reencuentro entre asociaciones llegadas de distintos municipios de la isla.

Papel de las entidades

El presidente Galmés ha destacado «el papel esencial que tienen las asociaciones de personas mayores a la hora de mantener vivos los espacios de convivencia en los pueblos y de ofrecer actividades que ayudan a muchas personas a seguir activas y conectadas con la comunidad». En este sentido, ha asegurado que «los encuentros de Lluc reflejan la energía, la implicación y las ganas de participar de las personas mayores de Mallorca». En este sentido, ha reafirmado el compromiso del Consell de continuar apoyando iniciativas que fomenten el envejecimiento activo, el bienestar emocional, la compañía y las oportunidades de relación social.

En la jornada de este miércoles 13 de mayo han participado asociaciones de Bahia Grande, s’Horta, Es Carritxó, Portocolom, Búger, sa Coma, Vilafranca, Montuïri, Esporles, Biniali, Selva, Caimari, Biniamar, Moscari, Pollença, Port de Sóller, Port d’Alcúdia, Inca y Sóller, entre otras.

Los encuentros continuarán este jueves 14 con la asistencia de entidades de municipios como Valldemossa, sa Pobla, Palmanyola, Santanyí, Lloret, Consell, Santa Maria del Camí, Cala d’Or, Fornalutx, Binissalem, ses Salines, Calvià, Estellencs, Santa Margalida, Cala Millor, Santa Eugènia y Son Macià.

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La cita concluirá el viernes 15 con la participación de asociaciones de Lloseta, Alqueria Blanca, Mancor de la Vall, Sant Joan, Llubí, Porreres, Sencelles, Costitx, Petra, Ariany, Cas Concos, es Llombards, Cala Llombards, Muro, Sineu, Maria de la Salut, Porto Cristo, Can Picafort, Son Servera y es Galatzó.