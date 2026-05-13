El artista de Felanitx que colgó en el exterior de su local un cartel racista y homófobo: “No me disculpo. Buscaba esta reacción”

Pedro Martorell, el artista residente en Felanitx que colgó un cartel con expresiones racistas y homófobas en la entrada de su local, aseguró este miércoles que no debe disculparse por estos hechos, ya que, según subrayó, la polémica que ha generado es precisamente lo que buscaba como parte de su movimiento artístico.

En declaraciones realizadas a IB3 Notícies, Martorell aseveró: “Yo no me disculpo, sino que me reafirmo. Ésta es la reacción que quería que tuviese la gente. ¿Que no se me ha entendido y que en un momento dado ha sido perjudicial para mi persona y para mi movimiento artístico? Lo he aceptado”.

El pintor y escultor dejó entrever que, con esta provocativa acción, quería abrir un debate en la sociedad felanitxera. “Me hubiese gustado que en un momento dado [los vecinos del pueblo] entrasen y hablasen conmigo. Pero aquí nadie entra, nadie habla, el ‘felanitxer’ no ha entrado aquí a hablar conmigo. Tenía ganas de motivarlos, a que [dijeran] ‘¡Qué pasa, señores, qué pasa!”.

Provocador cartel

Como adelantó este diario, la presencia de este escrito en la entrada del taller del artista, con expresiones difamatorias, ha generado en los últimos días una gran polémica vecinal.

Si quieres que tus tomateras no le peguen los bichos y estén esplendorosas como soles, rocíalas con sangre de un inmigrante o de un activista LGTBI

“Si quieres que tus tomateras no le peguen los bichos y estén esplendorosas como soles, rocíalas con sangre de un inmigrante o de un activista LGTBI”, era la frase que se podía leer en el cartel, que ya ha sido retirado.

Enseguida, la imagen de ese cartel se difundió en grupos de mensajería móvil y redes sociales del municipio, generando reacciones de condena e incluso de preocupación por la posible existencia de personas en el pueblo que se dediquen a difundir mensajes de odio.

La Policía Local se personó en el establecimiento ante el revuelo creado, de la misma forma que también lo hicieron miembros del colectivo cultural Quatre Cantons para pedir explicaciones.

Pedro Martorell asegura que está preparando otro cartel para colgar en su establecimiento donde recogerá sus reflexiones acerca de la polémica que ha provocado en el pueblo.