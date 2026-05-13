Alcampo busca 50 trabajadores para reforzar su plantilla este verano

Alcampo busca incorporar 50 nuevos trabajadores en Marratxí para reforzar su plantilla durante el periodo de vacaciones. El Ayuntamiento de Marratxí ha impulsado este martes una nueva jornada de selección de personal junto al centro comercial, celebrada en las propias instalaciones de la empresa. La iniciativa, organizada bajo el nombre de Job Day Alcampo, se ha desarrollado esta mañana y ha permitido realizar entrevistas presenciales a candidatos interesados en diferentes perfiles profesionales vinculados a la actividad del hipermercado.

Entre los puestos ofertados figuran vacantes para personal de caja, preparación de pedidos online, pescadería, carnicería, pastelería y otras áreas especializadas. Los responsables de los distintos departamentos de Alcampo han participado directamente en el proceso de selección para atender a los aspirantes en función del perfil requerido.

Los aspirantes al Job Day Alcampo. / Aj.

Colaboración

El alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, ha destacado la importancia de mantener la colaboración con el tejido empresarial del municipio para generar oportunidades laborales. “Continuamos generando oportunidades laborales y reforzando la colaboración con empresas comprometidas con el talento local. Este tipo de jornadas permiten acercar ofertas de empleo reales a nuestros vecinos y dar respuesta a las necesidades del mercado laboral”, ha señalado.

La concejala de Ocupación y Formación, Carlota Ariza, ha subrayado el papel de mediación laboral que desarrolla el Ayuntamiento. “Estas iniciativas facilitan la inserción laboral y conectan las necesidades de las empresas con los vecinos de Marratxí. La colaboración público-privada es clave para generar nuevas oportunidades de empleo”, ha afirmado.

También la concejala de Comercio, Odette Torres, ha remarcado la importancia de reforzar los vínculos entre comercio y empleo local. “Desde el Ayuntamiento continuamos trabajando junto a las empresas del municipio para favorecer la dinamización económica y fomentar la contratación de talento local”, ha indicado.

La actuación ha sido impulsada por el área de Ocupación y Formación del Ayuntamiento de Marratxí y ha contado con la colaboración del SOIB, en el marco del programa SOIB Desarrollo Local, además de financiación del Servicio Público de Empleo Estatal.

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Alcampo mantiene durante todo el año una colaboración activa con el área municipal de Ocupación y Formación a través de la Agencia de Colocación de Marratxí, que gestiona distintas ofertas laborales y facilita procesos de selección adaptados tanto a las necesidades de la empresa como a las de los demandantes de empleo.