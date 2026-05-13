Unos 350 alumnos de Calvià descubren sus salidas académicas en una jornada de orientación vocacional

Unos 350 alumnos de 4º de ESO de los institutos de Calvià, Son Ferrer y Bendinat se han dado cita este miércoles en el Auditorio de Peguera en la X Jornada de Orientación Vocacional de Calvià, organizada para facilitar la toma de decisiones en relación con su futuro profesional. Esta jornada, por la que han pasado unos 4.000 alumnos desde que empezaron hace una década, aspiran a proporcionar herramientas y recursos para facilitar la toma de decisiones sobre su futuro en el ámbito académico, profesional y personal.

El alcalde, Juan Antonio Amengual, ha aconsejado a los estudiantes en el acto de inicio de la jornada: "No se trata solo de buscar una salida profesional, sino de encontrar ese punto donde lo que se os da bien y lo que os apasiona pueda ayudar a los demás".

En la jornada han participado 40 entidades y empresas públicas y privadas, más de 35 profesionales de diferentes sectores, y casi una veintena de 'mentores'. Se han habilitado cuatro zonas diferenciadas, diseñadas para ofrecer una experiencia de orientación completa y personalizada.

Información detallada

Las entidades y centros educativos han ofrecido información detallada sobre el acceso a Bachillerato, Ciclos Formativos, Grados Universitarios y otras opciones de estudios superiores. Además, se han realizado talleres prácticos y demostraciones en vivo de diversas disciplinas académicas.

En otro espacio, estudiantes y recién titulados han compartido sus experiencias reales y los alumnos de secundaria han podido hacer consultas sobre el paso a la universidad.

En la inauguración, ha habido una ponencia vocacional a cargo de Fernando Tobías, experto en 'mindfulness' e inteligencia emocional y profesor universitario en habilidades profesionales.