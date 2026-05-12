El Raiguer impulsa una red cicloturística para conectar siete municipios

Siete municipios de la comarca del Raiguer estarán conectados por una red de rutas cicloturísticascon el objetivo de integrar este deporte como “motor de diversificación económica, atracción turística y movilidad sostenible”, según explica el Govern a través del plan de infraestructuras ‘Illes en transformació’, impulsado para modernizar y ampliar los equipamientos públicos.

Los siete municipios que forman parte del proyecto son Alaró, Binissalem, Consell, Inca, Lloseta, Marratxí y Santa Maria del Camí, que han firmado convenios de colaboración con la Mancomunitat del Raiguer para formalizar el encargo de gestión al citado organismo supramunicipal para que se encargue de la gestión y la redacción del plan estratégico del proyecto de rutas cicloturísticas. La elaboración de este plan estratégico se financiará con un total de 106.309 euros procedentes del impuesto de turismo sostenible.

El objetivo principal del proyecto es el de diseñar rutas destinadas a la práctica del cicloturismo en los citados municipios, que serán dotados de la infraestructura necesaria para la explotación del turismo deportivo. En una primera fase se redactará el plan estratégico, se diseñarán las rutas y se elaborará un estudio de señalización de las vías. El proyecto se llevará a cabo de forma mancomunada para optimizar los recursos.

Según los convenios firmados entre la Mancomunitat y los ayuntamientos implicados, la entidad supramunicipal se encargará de llevar a cabo todo el procedimiento de contratación del plan estratégico y de valorar las propuestas presentadas, así como de adjudicar el contrato. También asumirá la definición de un calendario de actuaciones y plazos que “permita la correcta ejecución del proyecto”.

Por su parte, los ayuntamientos que desarrollan la estratégica conjunta para fomentar el cicloturismo en la comarca asumen el compromiso de colaborar con la Mancomunitat del Raiguer para garantizar que se lleve a cabo el plan.

Los nuevos trazados conectarán los municipios del Raiguer entre sí y también con rutas ya existentes en municipios vecinos como Búger o Selva. “El objetivo es consolidar un producto turístico diferenciado, capaz de atraer a visitantes fuera de la temporada alta y mejorar la movilidad local”, explican.

Los estudios que se llevarán a cabo con el citado presupuesto contemplarán análisis del tráfico, así como las condiciones de los caminos y la titularidad de las vías. En principio, se priorizarán trazados seguros por carreteras secundarias o senderos de titularidad municipal. “También se trabajará con herramientas como ‘big data’ o ‘benchmarking’ para adaptar el diseño a modelos ciclo turísticos consolidados y evaluar la viabilidad técnica y turística de cada tramo”, explican.

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Además, la iniciativa pretende establecer las bases de una infraestructura “compartida y escalable”. A medio plazo, los municipios participantes quieren fortalecer su atractivo mediante una red que fomente el deporte, el conocimiento del patrimonio natural y la conexión entre núcleos rurales mediante alternativas sostenibles.