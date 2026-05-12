Un cartel racista colgado en un local de exposiciones indigna a Felanitx: “Rocía tus tomateras con sangre de un inmigrante o de un activista LGTBI”

Felanitx ha vivido una gran polémica vecinal por la presencia de un cartel provocador que estaba colgado en la entrada de un local de exposiciones en el centro del pueblo y que contenía expresiones difamatorias.

“Si quieres que tus tomateras no le peguen los bichos y estén esplendorosas como soles, rocíalas con sangre de un inmigrante o de un activista LGTBI”, era la frase que se podía leer en el cartel, que ya ha sido retirado.

Enseguida, la imagen de ese cartel se difundió en grupos de mensajería móvil y redes sociales del municipio, generando reacciones de condena e incluso de preocupación por la posible existencia de personas en el pueblo que se dediquen a difundir mensajes de odio.

Llamar la atención

Al parecer, sin embargo, todo respondió a una acción del artista que se encarga del local para llamar la atención entre sus vecinos, según cuentan personas del pueblo, que explican que anteriormente ya tenía otros carteles provocadores en la entrada.

Fuentes vecinales explican que la Policía Local se personó en el establecimiento ante el revuelo creado, de la misma forma que también lo hicieron miembros del colectivo cultural Quatre Cantons.