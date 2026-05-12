Es Pla de na Tesa impulsa un frente común contra el parque fotovoltaico de Son Bonet

Es Pla de na Tesa acogió el pasado viernes 8 de mayo una mesa redonda participativa centrado en la protección de Son Bonet, un espacio considerado clave por su valor ambiental y social en el que AENA tiene previsto habilitar un parque fotovoltaico que ha cosechado un amplio rechazo político y social. El encuentro, convocado por la asociación Mares del Pla de na Tesa, reunió a representantes políticos, entidades locales y vecinos con el objetivo de definir propuestas de futuro ante el proyecto de megaparque fotovoltaico.

En la mesa redonda participaron Aina Amengual (Més), Xisco Ferrà, quien intervino en sustitución del alcalde Jaume Llompart (PP) hasta su llegada— y Miquel Cabot (PSOE). Pese a haber sido invitados, ningún representante de VOX asistió al acto.

El formato del debate se diseñó para favorecer un intercambio ágil y constructivo. Cada formación política dispuso de dos minutos para responder a preguntas centradas en la transparencia informativa y en la búsqueda de consensos para defender el conocido como “pulmón verde”. Además, el turno de palabra se abrió también a los asistentes y a entidades del municipio, como la plataforma SBPV.

El encuentro concluyó con un balance positivo y la definición de una hoja de ruta compartida para frenar el proyecto. Entre los principales acuerdos alcanzados destaca el rechazo unánime de los partidos representados en el Ayuntamiento a la instalación del parque fotovoltaico en Son Bonet.

Asimismo, se acordó la creación de una comisión mixta de carácter participativo, en la que estarán representados el equipo de gobierno, la oposición y las entidades ciudadanas. El Ayuntamiento se comprometió a convocar este órgano con el objetivo de coordinar acciones, compartir información y trabajar de forma conjunta ante las distintas administraciones implicadas, como el Consell de Mallorca, el Govern balear y AENA.

En el ámbito urbanístico, Més planteó la necesidad de reforzar la protección de Son Bonet incorporando limitaciones a la instalación de parques fotovoltaicos en espacios libres públicos, así como su inclusión en el Plan Territorial Insular (PTI) como Área Rural de Interés Paisajístico, una de las figuras de protección más exigentes.

Por su parte, el PSOE propuso contar con el asesoramiento de un catedrático en derecho para reforzar la estrategia jurídica frente al proyecto.

Otro de los acuerdos relevantes fue solicitar con urgencia una reunión institucional con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a la que asistirían representantes de la futura comisión mixta. El Ayuntamiento se comprometió a tramitar esta petición.

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Finalmente, durante el encuentro también se plantearon líneas de trabajo complementarias, como la elaboración de estudios acústicos y de huella de carbono, así como la exploración de posibles subvenciones vinculadas a la creación de un bosque urbano.