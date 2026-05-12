Un manacorí que viva solo puede llegar a destinar el 83,1% de sus ingresos al alquiler

Manacor ha tramitado una petición formal al Govern para ser declarado Zona de Mercado Residencial Tensionado, lo que permitiría aplicar un índice de referencia individualizado por vivienda, teniendo en cuenta factores como la superficie, la ubicación, el año de construcción, el estado de conservación o si tiene ascensor o certificado energético, entre otros, lo que a su vez serviría para “detectar y corregir casos abusivos”.

Esta solicitud se basa en un informe técnico elaborado por la Universitat de les Illes Balears, que concluye que el municipio cumple con todos los supuestos que marca la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. Elaborado por el catedrático de la UIB Aleix Calveras Maristany a través de la Fundación Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), el documento indica que Manacor cumple de manera clara los requisitos previstos por la normativa estatal para poder obtener esta declaración.

El estudio concluye que, en la mayor parte de los escenarios analizados, el coste de la vivienda (sumando alquiler o hipoteca y gastos básicos) supera ampliamente el umbral del 30% de los ingresos de los hogares y de las personas, porcentaje que la ley fija como límite de asequibilidad.

Hasta el 83% de los ingresos

En el caso del alquiler, el informe muestra que un hogar medio de Manacor destina entre un 31,3% y un 41% de los ingresos mensuales a pagar la vivienda, según la fuente y el escenario económico analizado. En los casos individuales, los porcentajes llegan hasta el 83,1% de esos ingresos.

En cuanto a la compra de vivienda, los resultados indican niveles igualmente muy elevados de esfuerzo económico. En el caso de los hogares, el acceso a la propiedad implica destinar entre un 30% y un 39,4% de los ingresos mensuales al pago de la hipoteca y los gastos básicos asociados. En el ámbito individual, este esfuerzo oscila entre el 59% y el 78,7% de los ingresos.

Si nos fijamos en la evolución de los precios de la vivienda en Manacor, éstos han crecido muy por encima del IPC de las Baleares en los últimos cinco años, otro de los criterios que contempla la ley estatal. Entre 2020 y 2025, el IPC acumulado en Balears ha aumentado un 23,52%, mientras que los precios del alquiler en Manacor lo han hecho entre un 42,6% y un 52,7%, según las diferentes fuentes analizadas. En el caso de la compraventa, el incremento se sitúa entre el 68,9% y el 86,3%.

Con esta iniciativa, Manacor se convierte en el primer municipio de las Islas que tramita una petición formal de estas características basada en una memoria técnica completa. Hasta ahora, otros municipios habían aprobado mociones o posicionamientos políticos. El equipo de gobierno Més-Esquerra, PSOE, AIPC ha dado un paso más, aprobándolo este lunes en pleno municipal.

La memoria utiliza fuentes oficiales y datos administrativos para elaborar el diagnóstico, entre las cuales destacan las fianzas depositadas en el IBAVI, los datos del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI), las tasaciones oficiales del Ministerio de Transportes y los datos de renta del INE. También incorpora datos del portal inmobiliario Idealista como fuente complementaria para observar la evolución reciente del mercado.

Una población en aumento

El estudio destaca que Manacor ha experimentado un crecimiento demográfico del 22% en la última década sin que este aumento haya ido acompañado de un incremento equivalente de la oferta residencial, hecho que ha acentuado la presión sobre el mercado de la vivienda.

La delegada de Urbanismo, Núria Hinojosa, recuerda que “hemos evidenciado que existe una situación de riesgo residencial, que el acceso a la vivienda está fuertemente deteriorado y que hay una base objetiva para esta declaración”. Aunque aclara que esta herramienta “no es sinónimo de topar precios de manera uniforme”.

En este sentido, el equipo de gobierno defiende que la declaración “no funcionará sola” y reclama que vaya acompañada “de un conjunto amplio de medidas: construir vivienda pública, aumentar el suelo residencial, reforzar los mecanismos de inspección, perseguir el alquiler turístico ilegal y desplegar políticas públicas de vivienda valientes”. “Necesitamos que el Govern lidere esta respuesta conjunta”, ha afirmado, y ha añadido que “también necesitamos la colaboración del Gobierno de España, especialmente a través del Plan estatal de vivienda”.

Por su parte el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha anunciado también que el Ayuntamiento ya ha pedido una reunión institucional con el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, y con el director general de Vivienda, José Francisco Reynés, “para explicar personalmente esta petición, tanto desde el lado político como técnico”.

“La voluntad es clara: que esta cuestión se trate con la máxima seriedad institucional y que se responda a una realidad que ya es evidente para miles de familias de Manacor”, ha afirmado el alcalde. “Ahora ya no hay excusa para que el Govern balear estudie y tramite esta declaración”, ha concluido.