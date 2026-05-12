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Patrimonio

La Fundación Puig de sa Morisca aprueba la hoja de ruta del futuro museo arqueológico de Calvià

El Plan Director ordena las líneas de actuación en conservación, investigación, educación, gestión e infraestructuras

Comunicado de Prensa Calvià, 12 de mayo de 2026 El Patronato de la Fundación Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca ha ratificado el Plan Director del futuro museo

Comunicado de Prensa Calvià, 12 de mayo de 2026 El Patronato de la Fundación Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca ha ratificado el Plan Director del futuro museo / DM

Redacción Part Forana

El Patronato de la Fundación Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca, en Santa Ponça (Calvià), ha ratificado el plan director del museo, un documento estratégico de más de 1.200 páginas que define el modelo del equipamiento, sus objetivos, necesidades y líneas de actuación a medio y largo plazo.

La decisión se adoptó el pasado lunes durante la reunión anual del Patronato, celebrada una vez completada la inscripción definitiva de la entidad en el registro oficial de fundaciones.

El plan director establece la hoja de ruta del proyecto museístico y aborda ámbitos como la conservación del patrimonio, la investigación arqueológica, el discurso expositivo, la educación, la comunicación, la accesibilidad, la relación con el territorio, la gestión, la financiación, el personal y las futuras infraestructuras.

Tras su ratificación, el documento será remitido al Consell de Mallorca para avanzar en el reconocimiento definitivo del Museu del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca.

En la reunión también se aprobaron la memoria de actividades 2024-2025, el plan de actividades de 2026, los presupuestos de la Fundación y la dotación de personal prevista para iniciar una nueva etapa de funcionamiento.

El Patronato abordó asimismo el estado del proyecto de adecuación paisajística del parque, con actuaciones prioritarias en el arqueódromo, la entrada del recinto, el jardín botánico y el futuro parque infantil.

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La Fundación está integrada por el Ayuntamiento de Calvià, el Govern, el Consell de Mallorca y la UIB. El Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca ocupa más de 45 hectáreas y reúne una de las principales concentraciones de yacimientos arqueológicos de Mallorca. Su asentamiento principal está datado entre los siglos IX y II a. C.

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