Esporles traslada al Consell la preocupación por la seguridad vial en s’Esgleieta

El alcalde de Esporles, Josep Ferrà, mantuvo la semana pasada una audiencia institucional con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en la que se abordaron cuestiones relacionadas con la seguridad vial, las infraestructuras y las futuras líneas de ayudas destinadas a los ayuntamientos.

Entre los principales temas tratados, el Consistorio trasladó la preocupación existente por el estado de la carretera MA-1140 entre s’Esgleieta y Palmanyola, especialmente ante la elevada intensidad de tráfico y los accidentes que se producen en este tramo. En este sentido, el Ayuntamiento pidió información sobre el estado del proyecto y la ejecución de las obras previstas, así como la necesidad de adoptar medidas provisionales urgentes mientras no lleguen las actuaciones definitivas.

Según informó posteriormente el Ayuntamiento en un comunicado, el alcalde expuso el problema derivado del gran desnivel existente entre la calzada y la cuneta, una situación que, dijo, provoca salidas de vía y accidentes con vehículos que llegan a volcar. Por eso, solicitó al Consell una actuación similar a la que se ejecutó hace años en la carretera MA-10, en el tramo del Cap del Bosquet en dirección a Valldemossa, consistente en el relleno de las cunetas para reducir la peligrosidad inmediata de la vía.

Dispositivos de videovigilancia

Además, el Ayuntamiento reiteró la petición sobre la instalación de los dispositivos de control y videovigilancia previstos en Esporles con el objetivo de mejorar la seguridad, obtener datos de movilidad y reducir las molestias derivadas del tráfico.

El alcalde también trasladó la preocupación del consistorio por la inseguridad existente en la carretera principal MA-1100-MA-1120, especialmente en el tramo que atraviesa el núcleo urbano de Esporles y también en el paso por el núcleo de s’Esgleieta. En este sentido, se anunció que el Ayuntamiento hará llegar nuevas peticiones de mejora de la señalización y otras medidas destinadas a incrementar la seguridad tanto de los vehículos como de los peatones.

Finalmente, durante el encuentro también se abordaron las nuevas convocatorias de ayudas previstas por el Consell de Mallorca para los años 2026 y 2027.