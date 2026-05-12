Alcúdia exige a la constructora la "aceleración inmediata" de las obras de la avenida Pere Mas i Reus

El Ayuntamiento de Alcúdia ha informado este martes en una nota que ha "exigido" a la empresa concesionaria de las obras de remodelación de la Avinguda Pere Mas i Reus del Port d'Alcúdia la "aceleración inmediata" de los trabajos debido al retraso acumulado, que han provocado numerosas quejas entre comerciantes, hoteleros, trabajadores y vecinos de la zona. El Consistorio ha querido también "trasladar su comprensión" a los perjudicados ante las dificultades que están sufriendo a consecuencia del retraso. Tal y como publicó este diario hace varias semanas, los comerciantes de la llamada 'calle del dólar' denuncian los graves perjuicios económicosque están provocando las obras a las puertas de la temporada turística alta.

El Ayuntamiento explica que antes de iniciarse las obras "confiaba" en el cumplimiento de los plazos previstos por parte de la empresa adjudicataria. "Sin embargo, una vez detectado que el ritmo de ejecución no se ajustaba al compromiso establecido, se ha intensificado el seguimiento técnico y político de las obras para exigir medidas inmediatas que permitan reconducir la situación", explica la institución municipal.

Así, asegura que en las últimas semanas "se han mantenido diversas reuniones con la empresa adjudicataria y la dirección facultativa para reclamar un refuerzo urgente de los equipos humanos y materiales, así como una reorganización de los trabajos que permita avanzar con mayor agilidad y reducir al máximo el impacto sobre la actividad económica y turística de la zona".

Las obras de reforma de la también llamada 'calle del dólar' acumulan un importante retraso. / Ajuntament

La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, explica que el Consistorio “entiende perfectamente la preocupación de los empresarios, trabajadores y residentes, porque sabemos la importancia que tiene inicio de temporada para muchos negocios". Por eso, añade la regidora popular, "el Ayuntamiento actúa con la máxima exigencia ante la empresa adjudicataria para reclamar el cumplimiento de los compromisos adquiridos”.

El Ayuntamiento remarca que esta actuación es una "obra estratégica y necesaria para la modernización de una de las principales zonas turísticas del municipio", con una renovación integral de servicios, accesibilidad, movilidad y espacio público que "supondrá una mejora importante para los próximos años". "Sin embargo, la importancia del proyecto no puede justificar los retrasos actuales ni las afectaciones que éstos están provocando", añade.

En este sentido, la alcaldesa ha dejado claro que "el Ayuntamiento no consentirá posibles incumplimientos contractuales y que, si fuera necesario, se estudiarán todas las vías administrativas y legales previstas en el contrato para defender los intereses generales del municipio".

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Paralelamente, el Consistorio asegura que sigue trabajando para "minimizar las molestias derivadas de las obras con mejoras de los itinerarios peatonales, refuerzo de la señalización, adaptaciones de acceso a los establecimientos y actuaciones de limpieza y mantenimiento de la zona".