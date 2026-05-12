Unos 70 alumnos estrenan las nuevas rutas escolares seguras de Bunyola

El pueblo de Bunyola ha puesto en marcha este martes las nuevas rutas escolares seguras, una iniciativa municipal que ha contado en esta primera jornada con la participación de unos setenta niños y niñas del municipio y que ha dejado una imagen que muchos consideraban necesaria desde hace tiempo: niños caminando juntos hacia el CEIP Mestre Colom, calles con menos tráfico y un entorno escolar más seguro y tranquilo.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Bunyola, el CEIP Mestre Colom, la AFA, la Policía Local y la comunidad educativa, nace como una prueba piloto en este tramo final de curso con la voluntad de consolidarse y crecer de cara al futuro.

La alcaldesa de Bunyola, Marian Serralta, ha destacado que esta iniciativa responde a una necesidad real del municipio y es fruto del trabajo conjunto entre distintos agentes del pueblo. "Ponemos en marcha este proyecto para que nuestros niños vayan más seguros a la escuela. Gracias a la comunidad educativa, gracias a la AFA y gracias también a los cuerpos de seguridad, hemos podido llevar adelante estas rutas escolares", ha afirmado.

Serralta también ha remarcado que esta primera experiencia servirá para acabar de ajustar su funcionamiento y consolidarla en el tiempo. "Esto es un primer paso, una prueba piloto ahora que estamos a punto de terminar el curso, pero la valoración inicial es muy positiva y nos anima a seguir trabajando en esta línea", ha añadido.

Las rutas, bautizadas con los nombres de los 'gegants' de Bunyola —Blanqueta, Mateu y Bàrbara—, incluyen el corte temporal de algunas calles durante veinte minutos para facilitar que los niños puedan llegar a pie a la escuela con mayor seguridad y autonomía. El objetivo es reducir el volumen de vehículos en los accesos al centro educativo, especialmente en puntos considerados sensibles o con elevada concentración de tráfico.

Desde la AFA del CEIP Mestre Colom, su presidenta, Mar Pujol, ha recordado que esta iniciativa era una reivindicación trabajada desde hacía tiempo. "El objetivo es reducir el número de coches que pasan por puntos complicados y fomentar que los niños ocupen la calle y ganen autonomía", ha explicado.

Por su parte, la directora del CEIP Mestre Colom, Antònia Mulet, también ha valorado muy positivamente el inicio del proyecto. "Para nosotros es muy importante porque favorece que los alumnos puedan llegar de forma autónoma y segura hacia la escuela", ha señalado, destacando también el fuerte arraigo del centro con el municipio y el hecho de que una gran parte del alumnado pueda beneficiarse directamente de estas rutas.

Por último, el policía tutor Joan Oliver ha calificado la jornada como "un éxito" y ha puesto en valor no sólo la buena organización sino también la respuesta de los propios niños. "La idea es que sean independientes, que disfruten de esta ruta segura hacia la escuela y que el pueblo recupere estos espacios. Esto no tiene precio", ha afirmado.

Más allá de la movilidad, el Ayuntamiento defiende que las rutas escolares representan una "apuesta por un modelo de pueblo más amable, sostenible y pensado para las personas". Un proyecto que pone a los niños en el centro y que convierte el trayecto hacia la escuela en una experiencia compartida, segura y vinculada a la vida del municipio.

Noticias relacionadas

La buena respuesta de esta primera jornada "refuerza la voluntad del Consistorio de seguir desarrollando iniciativas que fomenten la convivencia, la seguridad y la autonomía infantil en el espacio público", concluye la institución municipal.