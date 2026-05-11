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Sóller se vuelca con una multitudinaria Fira antes del esperado Firó

Miles de personas llenaron las calles del municipio en una jornada marcada por la tradición, el buen tiempo, los caracoles y los actos previos a la gran fiesta de este lunes

Joan Mora

Sóller

Sóller vivió ayer una de las jornadas más multitudinarias del año con la celebración de la tradicional Fira de maig, que volvió a convertir las calles del municipio en un hervidero de visitantes llegados de distintos puntos de Mallorca y también de turistas atraídos por el ambiente festivo previo al Firó.

La capital de la Vall registró desde primera hora de la mañana una presencia masiva de público que llenó la plaza de la Constitución, las principales vías comerciales y todos los espacios donde se desarrollaron las actividades programadas.

La jornada arrancó con la misa solemne celebrada en la parroquia de Sant Bartomeu, presidida por las autoridades locales, y en la que no faltó el tradicional ball de l’ofrena a cargo de Aires Sollerics. A partir de ese momento, miles de personas comenzaron a recorrer la Fira, que mantuvo prácticamente los mismos expositores y participantes que el pasado año. La calle Cetre volvió a acoger la exposición de vehículos y la Mostra Ramadera, mientras que artesanos, comerciantes y entidades locales mostraron sus productos y propuestas a lo largo del casco urbano.

Uno de los puntos neurálgicos de la jornada fue nuevamente la plaza de la Constitución, donde la Banda Municipal ofreció el tradicional concierto de Fira ante centenares de asistentes. Ya por la tarde, Estol de Tramuntana y Aires Sollerics protagonizaron la habitual ballada popular, poniendo el toque más folklórico a una jornada marcada por el buen tiempo y el ambiente familiar.

En el Casal de Cultura también se entregaron los premios de la histórica exposición floral organizada por Foment de Cultura de la Dona, una cita centenaria que continúa siendo uno de los actos más emblemáticos de la Fira.

Caracoles

Más allá de los actos oficiales, el domingo de Fira volvió a mantener otra de las tradiciones más arraigadas entre los sollerics: el consumo de caracoles con alioli en prácticamente todos los hogares. Familias y grupos de amigos aprovecharon la jornada para reunirse alrededor de este plato típico que, año tras año, se convierte en protagonista indiscutible de la víspera del Firó.

Noticias relacionadas y más

Ya por la noche, la Revetlla d’Armes y las últimas celebraciones sirvieron para anunciar la llegada de la fiesta más esperada del calendario solleric. Hoy el municipio revivirá el Firó, con miles de personas pendientes de las batallas entre moros y cristianos que rememoran la invasión sarracena ocurrida un día como hoy, el 11 de mayo de 1561, y con un amplio dispositivo de seguridad desplegado para garantizar el correcto desarrollo de la jornada festiva.

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