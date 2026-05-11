Once empresas de Calvià colaboran con el Ayuntamiento contra el abandono escolar

El Ayuntamiento de Calvià, a través del Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB), ha celebrado este lunes un encuentro con las empresas colaboradoras del Programa de Intervención Socioeducativa (PISE), centrado en la formación de jóvenes estudiantes de ESO menores de 16 años.

En una nota de prensa, el Consistorio enfatiza que se trata de "una herramienta clave para combatir el abandono escolar temprano, permitiendo que los jóvenes mantengan su vínculo con la educación reglada mientras se introducen en el mundo laboral".

«Este trabajo invisible de las empresas es el que garantiza que el alumno esté preparado para aprovechar la oportunidad que se le brinda», ha expresado el alcalde de Calvià. Juan Antonio Amengual, que ha presidido la reunión y agradecido el trabajo e implicación de los presentes.

La metodología

Con este plan, los alumnos acuden dos días a la semana a su centro educativo (IES Son Ferrer o IES Bendinat) y tres días a las empresas colaboradoras. Esta estructura permite a los estudiantes, destaca el Ayuntamiento, "desarrollar competencias básicas como la puntualidad, la responsabilidad y el trabajo en equipo; y facilitar la transición hacia ciclos de Formación Profesional (FP) Básica".

El programa cuenta con la colaboración de 11 entidades, con una destacada presencia del sector privado. Empresas como Seafix 2.0 SL, Magaluf Sport Club, Ocibar S.A. o Liberty Sport, Calzados Inka y Tentaciones Delicias Caseras, entre otras, participan en la "tutorización" de estos jóvenes "sin recibir contraprestación económica alguna", explican desde la administración municipal.

Curso 2025-2026

A fecha de hoy, el programa acoge a un total de 12 estudiantes. El impacto sociolaboral se divide entre el sector público (22%), con prácticas en servicios municipales como Escoletas y Juventud, y el sector privado (78%), integrado por pymes locales de sectores diversos como la náutica, el deporte, la hostelería y el comercio.