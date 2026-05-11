Muere Llorenç Crespí Pons, histórico músico de sa Pobla, a los 82 años
Fue director de la Banda y de la Escuela de Música de sa Pobla, además de componente de varios conjuntos musicales de los años 70 y 80
El pasado miércoles día 6 falleció en Alcúdia, donde había fijado su residencia familiar, el músico pobler Llorenç Mateu Crespí Pons, a la edad de 82 años. Nacido en sa Pobla el 10 de febrero de 1944, se incorporó a la banda municipal de la localidad a los 16 años. Su primer profesor y director fue el maestro Joan Rian. El primer instrumento que tocó fue el bombardino y, posteriormente, la trompeta y, durante muchos años, la caja.
Durante el cumplimiento del servicio militar, Llorenç ingresó como músico agregado en la banda del Regimiento de Infantería Palma 47. Amplió sus estudios con los profesores militares Vigía Lozano y Amadeo, como alumno privado. Obtuvo el título de solfeo en el Conservatorio de Baleares y el de percusión en el Conservatorio de Valencia.
Ejerció como profesor particular y, en 1992, fue nombrado director de la Banda de Música de sa Pobla. Tras presentar un programa y unos estatutos, en octubre de ese mismo año creó la Escuela de Música, con el objetivo de nutrir la banda local con músicos jóvenes. La escuela se integró más tarde en la Red de Escuelas Elementales de Música de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Llorenç Crespí realizó numerosos arreglos musicales y, como profesor, impartió clases de percusión en las escuelas de Alcúdia y sa Pobla.
Grupos musicales
En su juventud, y dentro del ámbito musical más festivo, formó parte de distintos grupos. Fue cantante de Géminis y batería de Los Grandes y Hawais. También fue miembro fundador de los grupos Amistad y Solera.
De carácter afable, modesto y simpático, Llorenç sentía una gran pasión por la música en todas sus vertientes. En este sentido, cabe destacar su espíritu emprendedor y su labor de promoción del arte musical entre los jóvenes aspirantes, una tarea que desarrolló como profesor particular y como director de la Banda y de la Escuela de Música de sa Pobla durante muchos años.
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