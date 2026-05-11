Llucmajor invierte casi 600.000 euros en la reparación de aceras

El Ayuntamiento de Llucmajor aprobó en el último pleno una inversión de 592.029 euros destinada íntegramente a la reparación de aceras en distintos núcleos poblacionales del municipio. La actuación se financiará con cargo al remanente de tesorería generado en el ejercicio 2025, por lo que no tuvo que recurrirse al endeudamiento, según subraya la institución municipal.

"Las aceras son la infraestructura más cotidiana del municipio, y cuando están deterioradas dejan de ser un espacio de tránsito seguro, especialmente para las personas con movilidad reducida", explica el Ayuntamiento. La inversión aprobada busca revertir esa situación en aquellos puntos del municipio donde el deterioro es más acusado, actuando sobre diferentes núcleos del término de Llucmajor: el casco urbano, s'Arenal, las urbanizaciones y otras zonas del municipio.

"El impacto de estas mejoras va más allá de lo puramente estético", defiende el Consistorio. "En materia de seguridad, la reparación de pavimentos en mal estado reduce de forma significativa el riesgo de caídas y accidentes", añade.

Por otra parte, en términos de accesibilidad, "unas aceras en buen estado son condición imprescindible para garantizar la movilidad autónoma de personas con discapacidad o con dificultades de desplazamiento". "Y en lo que respecta al comercio local, unas calles cómodas y seguras favorecen el tránsito peatonal y, con él, la actividad de los establecimientos de los distintos núcleos del municipio, contribuyendo a que los centros urbanos sean espacios más vivos y atractivos", apunta la institución.

La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, subrayó el compromiso del equipo de gobierno con la mejora del entorno urbano: "Llucmajor es un municipio grande y diverso, con muchos núcleos de población, y todos merecen calles y aceras en condiciones dignas. Esta inversión es una señal clara de que estamos trabajando para que cada vecino y cada vecina, viva donde viva dentro del término, note que su Ajuntament está presente y que las cosas mejoran. Cuidar las infraestructuras básicas es cuidar la calidad de vida de las personas."

En la misma línea, la regidora de Entorno y Mantenimiento Urbano, Inmaculada Pérez, destacó la importancia de haber podido actuar de forma planificada y con recursos suficientes: "Llevamos tiempo recogiendo las necesidades de los diferentes núcleos del municipio y sabemos dónde hay que actuar. Esta dotación presupuestaria nos permite dar una respuesta real y a escala, no parches puntuales. Unas aceras bien conservadas no son un lujo, son un derecho básico de cualquier ciudadano, y estamos decididos a garantizarlo."

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Con el crédito ya aprobado por el pleno, el Ayuntamiento iniciará próximamente el proceso de licitación de las obras, con el objetivo de que los trabajos comiencen a ejecutarse en el menor plazo posible. "La intervención se desarrollará de forma coordinada en las zonas con mayor necesidad dentro del municipio", concluye el Consistorio.