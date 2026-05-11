Inca potencia la participación infantil en la gestión política

El Ayuntamiento de Inca ha celebrado una nueva sesión del Ple del Consell d'Infants, presidida por el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, y la concejala de Educación, Helena Cayetano, con la participación de los representantes infantiles de los distintos centros educativos del municipio.

"Este órgano de participación, que se impulsó en 2017, se ha consolidado como un espacio de encuentro y diálogo donde los niños y niñas pueden expresar sus inquietudes, propuestas y sugerencias, contribuyendo activamente a la construcción de una ciudad más inclusiva, participativa y adaptada a sus necesidades", destaca el Consistorio.

«El Consell d'Infants es una pieza clave para seguir construyendo la ciudad que queremos. Las aportaciones de los más jóvenes nos ayudan a entender nuevas realidades y nos ofrecen una mirada distinta que enriquece el trabajo que realizamos desde el Ayuntamiento. Por eso, a lo largo de todos estos años, hemos procurado escuchar y valorar cada una de sus propuestas», remarca Moreno.

Por su parte, Cayetano destaca que «seguimos trabajando para que los niños tengan voz en el municipio y para que se sientan parte activa de las decisiones que afectan a su entorno. Nuestra voluntad es mantener una relación cercana y constante con los niños y niñas de Inca, fomentando espacios en los que puedan expresarse y participar».

Los jóvenes consejeros, en la sala de plenos de Inca. / Ajuntament

Durante la sesión, los jóvenes consejeros y consejeras han expuesto las propuestas e iniciativas trabajadas a lo largo del curso escolar 2025-26 por el Consell d'Infants de Inca, como por ejemplo las asambleas, la participación en el XIV Parlament Infantil de les Illes Balears o la participación en el Consell d'Infants i Adolescents de Mallorca.

De forma paralela, el Consell d'Infants trabaja en desarrollo de una feria de concienciación contra el abandono animal, día 9 de junio 2026 en Inca. De esta forma, se da continuidad a la campaña trabajada durante el curso anterior.

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Finalmente, se ha aprovechado la sesión para despedir a los consejeros y consejeras de 6º de primaria, y dar la bienvenida a los consejeros y las consejeras de 5º, que serán los que participarán el próximo curso en el Consell d'Infants.