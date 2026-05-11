El Govern entrega en Alcúdia los distintivos de calidad turística a 76 empresas

El patio de Can Torró, en Alcúdia, ha acogido este mediodía la entrega de los diplomas del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED), una iniciativa impulsada por la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes y la Agencia de Estrategia Turística para reconocer la excelencia en el sector.

En total, se han otorgado 76 distintivos a empresas y servicios turísticos de los municipios de Alcúdia, Pollença, Santa Margalida, Muro e Inca. El municipio anfitrión ha tenido un papel destacado, con 28 entidades reconocidas de distintos ámbitos, desde alojamientos y restaurantes hasta servicios públicos.

Durante el acto, la alcaldesa de Alcúdia, Josefina Linares, ha subrayado que este reconocimiento refleja “el esfuerzo, la implicación y el compromiso del tejido empresarial con la calidad turística”. En este sentido, destaca que el distintivo SICTED va más allá de un reconocimiento formal y simboliza la voluntad de ofrecer la mejor experiencia tanto a visitantes como a residentes.

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración entre municipios y el papel clave de las empresas en la consolidación de destinos más competitivos y sostenibles.

Por su parte, el concejal de Turismo, Juan Sendín, ha destacado la contribución de las empresas distinguidas a la mejora continua del destino.

Noticias relacionadas

El acto ha concluido con la intervención del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, quien ha incidido en que los distintivos SICTED representan un compromiso real con la calidad en un contexto turístico cada vez más competitivo. Bauzá ha remarcado que el futuro del sector pasa por un modelo basado en la sostenibilidad, la innovación y la mejora constante, destacando también el papel del Impuesto de Turismo Sostenible en la modernización de los destinos.