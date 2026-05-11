Calvià amplía de mayo a octubre la atención con intérpretes a turistas extranjeros

El Ayuntamiento de Calvià y la Guardia Civil han ampliado este año el periodo de funcionamiento del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), que estará operativo de mayo a octubre en las dependencias de Magaluf y Peguera.

El acuerdo entre ambas instituciones permite prolongar en dos meses la prestación del servicio respecto a los últimos años, cuando se ofrecía de junio a septiembre. Según el consistorio, la medida busca reforzar la imagen de Calvià como destino seguro y contribuir a un modelo de turismo responsable.

El SATE presta atención en las dependencias de la Guardia Civil situadas junto a las Oficinas Municipales de Información Turística de Magaluf y Peguera. El servicio ofrece asistencia personalizada a turistas y visitantes, mediación en trámites ante la Guardia Civil, apoyo en la traducción de documentos y coordinación entre la Benemérita y el Ayuntamiento cuando sea necesario.

La atención se realiza en alemán, francés, inglés e italiano, con el objetivo de facilitar las gestiones de los visitantes extranjeros durante su estancia en el municipio.

El Ayuntamiento enmarca la ampliación del servicio en su estrategia para combatir la estacionalidad turística y alargar la temporada más allá de los meses centrales del verano. La incorporación de mayo y octubre al calendario del SATE responde, según el Consistorio, a la consolidación de la actividad turística en periodos tradicionalmente considerados de temporada media y baja.

El Ayuntamiento de Calvià cerró la temporada turística de 2025 con resultados positivos en materia de seguridad local, una mejora que la administración vincula a la planificación estacional y a la coordinación entre administraciones.