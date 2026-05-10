El vermut y el variat mallorquín, protagonistas de la Fira de Son Carrió

La Fira Agrícola i Ramadera de Son Carrió llega a su vigesimotercera edición. Tras treinta y una ediciones dedicadas a distintos productos, en esta ocasión se han elegido dos elementos muy presentes en la cocina mallorquina: el vermut y el variat.

El centro cultural Ca n’Apol·lònia acoge una exposición colectiva de obras de arte representativa de la temática de este año, combinada con una muestra dedicada a las empresas que elaboran vermut mallorquín. En el exterior del centro cultural, varios stands permitían degustar ambos productos.

La Fira sigue manteniendo su formato original, aunque con el paso del tiempo se ha reducido la presencia de animales de razas autóctonas. Aun así, conserva su esencia genuina con los tradicionales puestos, ya característicos del evento, muchos de ellos dedicados al producto local: derivados de la miel, textil, palmito, plantas y hortalizas, cerámica, entre otros. Algunos expositores han sobrevivido a más de tres décadas de feria, como es el caso de los quesos menorquines de Binibeca, cuyos vendedores acuden ya desde hace dos generaciones.

Museo del Ferrocarril

Como novedad, en esta edición los visitantes podían visitar el Museo del Ferrocarril de Mallorca, situado en Son Carrió, donde tenían la posibilidad de ver en funcionamiento una antigua máquina de tren de vapor. Además, en el exterior del museo se podía contemplar una exposición de coches antiguos.

El hecho de ser una de las primeras ferias del Llevant y de haber mantenido su formato original durante más de tres décadas, con una fuerte presencia de producto local, hace que la Fira de Son Carrió cuente cada año con más adeptos y visitantes.

Protección Civil de Lloret ha celebrado una muestra de sus 20 años. / AJ.