El vermut y el variat mallorquín, protagonistas de la Fira de Son Carrió
La muestra combina gastronomía, producto local, arte, tradición agrícola y actividades en el Museo del Ferrocarril de Mallorca
La Fira Agrícola i Ramadera de Son Carrió llega a su vigesimotercera edición. Tras treinta y una ediciones dedicadas a distintos productos, en esta ocasión se han elegido dos elementos muy presentes en la cocina mallorquina: el vermut y el variat.
El centro cultural Ca n’Apol·lònia acoge una exposición colectiva de obras de arte representativa de la temática de este año, combinada con una muestra dedicada a las empresas que elaboran vermut mallorquín. En el exterior del centro cultural, varios stands permitían degustar ambos productos.
La Fira sigue manteniendo su formato original, aunque con el paso del tiempo se ha reducido la presencia de animales de razas autóctonas. Aun así, conserva su esencia genuina con los tradicionales puestos, ya característicos del evento, muchos de ellos dedicados al producto local: derivados de la miel, textil, palmito, plantas y hortalizas, cerámica, entre otros. Algunos expositores han sobrevivido a más de tres décadas de feria, como es el caso de los quesos menorquines de Binibeca, cuyos vendedores acuden ya desde hace dos generaciones.
Museo del Ferrocarril
Como novedad, en esta edición los visitantes podían visitar el Museo del Ferrocarril de Mallorca, situado en Son Carrió, donde tenían la posibilidad de ver en funcionamiento una antigua máquina de tren de vapor. Además, en el exterior del museo se podía contemplar una exposición de coches antiguos.
El hecho de ser una de las primeras ferias del Llevant y de haber mantenido su formato original durante más de tres décadas, con una fuerte presencia de producto local, hace que la Fira de Son Carrió cuente cada año con más adeptos y visitantes.
Felanitx, Campanet y Lloret también se visten de 'fira'
La Fira de Maig de Felanitx ha sido este año muy concurrida, colorida y llena de ambiente. Durante la mañana, las calles se han llenado de puestos, actividades, creatividad y participación vecinal. El programa ha incluido actuaciones de baile, música y vestimenta tradicional, el concurso nacional de pastor mallorquín y la presentación del nuevo disco Introspecció de NaXisca. También ha habido una exposición de coches y motos clásicas y antiguas, además de un encuentro de encajeras de bolillos de Felanitx y pueblos vecinos.
En Campanet, la feria también ha estado marcada por el buen ambiente, igual que en Lloret, que ha celebrado una exposición de los 20 años de la agrupación de Protección Civil.
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